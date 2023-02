El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados, pero no sólo por el encanto del fútbol americano. También está la posibilidad de ver el espectacular show del medio tiempo y es la instancia para que los fanáticos de las películas obtengan trailers inéditos de los más grandes estrenos del año que viene.

Así, en 2023 fue el momento para que los superhéroes tuviesen un gran espacio, junto con el retorno de viejas glorias a papeles emblemáticos como Michael Keaton en el rol de Batman y Harrison Ford como Indiana Jones, así como también nuevas degustaciones de Scream 6, Fast X, lo nuevo de Transformers y hasta una historia sobre el tras bambalinas de la gestación de las clásicas zapatillas Air Jordan.

Sin duda The Flash y Guardians of the Galaxy Vol. 3 se robaron la atención del público entre los adelantos que llegaron la noche de este domingo, pero a continuación puedes revisar todo lo que llegará a los cines y a la TV en los próximos meses.

Los trailers del Super Bowl 2023: Revisa adelantos y fechas de estreno

The Flash - 13 de junio

Fast X - 18 de mayo

Dungeons & Dragons - 30 de marzo

Scream 6 - 9 de marzo

65 Million Years Ago - 9 de marzo

AIR - 4 de abril

Transformers: Rise of the Beasts - 8 de junio

Indiana Jones and the Dial of Destiny - 29 de junio

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 16 de febrero

Creed III - 2 de marzo