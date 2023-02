The Mars Volta en Chile: Dónde y cuándo es, cómo y cuándo comprar entradas

The Mars Volta viene metiendo ruido desde el año pasado cuando anunció la inminente salida de su nueva música. Con el material ya lanzado al mundo, ahora es momento de presentarlo, así es que confirmó su próxima gira mundial, dentro de la que habrá una fecha en Chile.

La gira internacional los llevará a tener shows en Europa, Reino Unido y Latinoamérica.

Los eventos tendrán lugar luego de la edición en septiembre pasado de The Mars Volta, su séptimo álbum de estudio, y su primera obra de música inédita en una década, la que garantizó la reactivación del guitarrista y compositor Omar Rodríguez-López y el cantante y letrista Cedric Bixler-Zavala.

¿Cuándo y dónde es el show de The Mars Volta en Chile?

La fecha en Chile de The Mars Volta tendrá lugar el próximo 31 de mayo, momento en que el dúo ofrecerá un concierto en el Movistar Arena de Santiago.

The Mars Volta surgió de las cenizas de la banda At The Drive-In, en 2001, buscando "honrar nuestras raíces y honrar a nuestros muertos", fusionando los sonidos latinos con los que se crió Rodríguez-López con el punk y ruido underground en el que él y Bixler-Zavala estuvieron inmersos durante años.

Lo que necesitas saber de The Mars Volta en Chile.(Foto: DG Medios)

¿Cómo y dónde comprar entradas el show de The Mars Volta en Chile?

Las entradas para ver a The Mars Volta en el Movistar Arena tendrán una preventa este 1 de marzo a las 11:00 horas, con un descuento exclusivo para Clientes Entel o pagando con Tarjeta Scotia.

En tanto, la venta general de tickets parte el 3 de marzo a las 11:00 horas, con valores entre los $20.900 y los $71.250.

Ambas modalidades de compra de boletos serán a través de la plataforma de PuntoTicket.