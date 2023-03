Yamila Reyna ha hecho frente estoicamente a las cientos de críticas que le han llegado de parte de sus seguidores en redes sociales, después de que se le vio dándole una nueva oportunidad a Diego Mono Sánchez, a quien le filtraron una serie de mensajes hot con otras mujeres que detonaron el quiebre con la figura de TVN.

En tanto, el portero de Coquimbo Unido no está para aguantar jugarretas y decidió entrar en modo bélico contra quienes busquen burlarse de él.

¿Qué pasó con Yamila Reyna y Mono Sánchez?

Múltiples evidencias gráficas evidenciaron en las últimas semanas que la pareja estaba intentando recomponer la relación que los unía y que en un momento quedó hecha añicos tras las filtraciones de las conversaciones elevadas de tono del deportista.

Así, en la víspera del Día Internacional de la Mujer Yamila Reyna publicó un sólido mensaje ante los cuestionamientos que ha recibido. Así fue que manifestó que "quiero aprovechar este día tan especial para hablarnos entre nosotras. Siento que nos necesitamos mucho más, que necesitamos apoyarnos más, que aprendamos que el ser sororas tiene que ver con un valor más que un significado, que es apoyarnos y empoderarnos entre nosotras".

"Que si ves que hay alguna amiga que le va bien en algo, dile 'que bien lo estás haciendo', apóyala, publícale cosas. Si notas que alguna mujer está con su amor propio o su autoestima baja, dile lo hermosa que es, lo maravillosa que es, ayúdala, ayudémonos, apoyémonos", solicitó la animadora.

Al mismo tiempo, recalcó: "no nos critiquemos. A mí este último tiempo me han criticado, que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que yo te tenía allí arriba porque pensé que tú que eres empoderada... O sea, yo jamás he vendido nada de nada. Yo soy quien soy, con mis errores, con mis defectos y con mis grandes virtudes de ser una mujer maravillosa".

"Y siendo maravillosa como me siento, nunca he vendido una superheroína ni una súper empoderada. Al revés, siempre digo y hablo de la honestidad, de los momentos débiles, los momentos vulnerables, momentos fuertes que puede tener cualquier ser humano y cualquier mujer".

"Que mis decisiones no impliquen tu forma de criticarme, tu forma de juzgarme, porque es mi propia vida y mi vida no te implica a ti. Entonces aprendan a respetar al otro. Si es mi decisión, es mi felicidad o es mi elección, es mi problema, no es el tuyo", espetó desafiante Reyna.

Para luego rematar planteando que "aprendamos entre nosotras a respetarnos, porque las mayores críticas que he escuchado han sido de mujeres hacia mí, y de mujeres entre mujeres. Demos el ejemplo. Trescientos años más de patriarcado no creo que nadie más lo quiera vivir, ni vos ni tus próximas generaciones".

Muy poco sirvieron su reflexión y solicitudes, ya que aparentemente el mensaje no les gustó a su audiencias, quienes volvieron a arremeter en su contra. Al menos así lo dejó saber la misma Yamila en sus nuevos mensajes publicados este jueves.

"Ayer recibí muchas críticas de las mismas mujeres, y a ellas les pregunto: ¿Cuántas de tooodas las mujeres que me han criticado han terminado una relación? ¿Cuántas han decidido dar otra oportunidad?", cuestionó ella también.

Y siguió: "Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con un ex? ¿Cuántas tienen la vida perfecta? ¿Cuántas saben cómo realmente fueron o son las cosas en mi vida? ¿Cuántas conocen el proceso que estoy viviendo?".

"Yo jamás he hablado del tema porque mi labor con ustedes es hacer bien mi trabajo y punto. Y por último: ¿A quién le importa lo que haga con mi vida? ¡Que cada una viva su vida en su propia libertad!".

"Yo jamás les he dicho cómo vivir la suya, tampoco les pido que me digan como vivir la mía", puntualizó.

Desde su frente, Diego Mono Sánchez también tuvo directas palabras para los odiosos de siempre, ya que si bien fue pillado con las manos en la masa, el deportista también tiene un límite para su paciencia al tolerar a las críticas.

Por medio de las historias de su Instagram sostuvo que "por este medio quiero decirle a toda la gente venenosa y que no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos 'opinión' o algún 'consejo' (que jamás hemos pedido y jamás pediremos): no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta".

"Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y quiere ver a los demás de la misma forma. Pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones, porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo, y tampoco tienen por qué saberlo", estableció sin miramientos.

"Y para terminar", alertó una vez más Sánchez, "le pido a toda esa gente de vida perfecta, que si quieren opinar, criticar o tirar mierda, háganlo conmigo y no con Yamila. Yo no tengo ni un problema en lidiar con gente de ese tipo. Espero tengan una linda tarde y una hermosa vida. Un abrazo a todos los reales".

"Estaré atento a mensajes y opiniones, porque tengo ganas de bloquear a la gente venenosa y a las viejas cahuineras", selló desafiante.

Pero sus mensajes no terminaron ahí. Sánchez posteriormente lanzó una foto en la que lleva a Yamila al hombre junto al mensaje: "Negra vamos acá hay mucha gente caca".

