La productora The Fan Lab alertó a los fans este lunes sobre un inminente anuncio. Ahora cumplió y se trata de la nueva visita a Chile que hará Anneke van Giersbergen y Marko Hietala, esta vez en un show conjunto en formato acústico.

La ex The Gathering y el ex Nightwish se presentarán por primera vez juntos en el país, con el espectáculo que bautizaron como Six strings and a voice: an evening with Anneke van Giersbergen and Marko Hietala.

La vocalista llega al país tras quedarse el Premio Exportación Buma ROCKS!, como la artista neerlandés de música metal más exitosa en el extranjero, en 2019. Eso además de editar su disco solista The Darkest Skies Are The Brightest (2021).

Por su lado, el bajista y cantante finlandés fue parte de Nightwish, entre 2002 a 2021, cuando anunció su retirada de los escenarios. Pero ahora, el artista volvió a la vida pública y a la música, gracias al sencillo Flesh and Blood que grabó junto a la agrupación HiSQ y ahora se marcará su retorno a los conciertos en vivo.

Cuándo y dónde es el show de Anneke van Giersbergen y Marko Hietala en Chile

La ex The Gathering y el ex Nightwish se presentarán en la capital chilena el próximo 29 de septiembre, a las 20:30 horas, en Club Chocolate.

¡Anneke van Giersbergen y Marko Hietala en Chile! (Foto: The Fan Lab)

Cómo y dónde comprar entradas para el concierto acústico

La venta de entradas para estará disponible desde el viernes 9 de junio a las 10:00 horas, a través de PuntoTicket .

Los valores, sin cargo por servicio serán los siguientes: primer piso $44.000, segundo piso $49.000 y palco $70.000.