¿Cuándo se estrena el final de Attack on Titan? Llega el Capítulo Especial 2 de Shingeki No Kyojin

Attack on Titan o Shingeki No Kyojin está a punto de terminar. La ansiedad de los fans está a niveles insuperables sobre todo por las múltiples divisiones en el estreno del tramo final de la historia.

Pero ahora ya hay una noción más clara de cuándo se conocerá el desenlace de la trama sobre Eren Jaeger, Mikasa y Armin.

Esto, porque durante el fin de semana se revelaron novedades en torno a Attack on Titan: The Final Season – The Final Chapters Special 2, la entrega que rematará todo.

Será un capítulo de larga duración, aunque el minutase específico del material aún se mantiene en la incógnita.

El estudio MAPPA sigue a cargo de la animación, como ya lo ha hecho en lo que va de la cuarta temporada.

Cuándo se estrena el final de Attack on Titan

Según se fondirmó durante el fin de semana, Attack on Titan: The Final Season – The Final Chapters Special 2 llegará durante el otoño boreal de 2023 .

Esto significa que el capítulo definitivo de la saga debería debutar entre los meses de octubre y diciembre.

Sin embargo, hasta ahora, no se ha revelado una fecha oficial y definitiva para que llegue a la plataforma Crunchyroll.

De qué se trata Shingeki No Kyojin

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas.

Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo.

Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron.

En qué va la historia de Attack on Titan

Eren, con todo el potencial del Titán Fundador, avanza a toda marcha hacia el centro de la nación marleyana. Esto mientras arrasa con todo aquel que se le cruza en su camino.

Lo acompaña el ejército de Titanes Colosales que surgieron con “el retumbar” y que van destruyendo todo a su paso.

Los compañeros de Eren buscan detenerlo antes de que consiga su objetivo, y logre asesinar a más personas. Para eso aterrizaron sobre su ahora gigantesca estructura corporal, tras saltar de una avioneta.

Mikasa, Armin, Jean, Levi y Connie buscan controlar a toda costa la amenaza del desatado Jaeger.

En tanto, cuando parecía que Annie, Gabi y Falco, se iban a mantener alejados del conflicto principal; cada jugará tendrá un rol clave en los últimos pasos del viaje.