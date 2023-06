Seis meses tuvieron que pasar para que finalmente los fans de James Cameron puedan ver en streaming Avatar 2: El Camino del Agua . Ahora es el momento y finalmente los suscriptores de una plataforma en particular podrán ver la película sin pagar extra.

Tras más de una década de los sucesos de la primera entrega, el icónico cineasta continúa su historia original en esta espectacular película que presenta a la familia Sally y al majestuoso tullen del océano.

Hasta ahora, la película se podía ver hace meses en sitios y aplicaciones de compra y arriendo digital, aunque con el pago de una alta suma de dinero de por medio.

Es que gracias a la contención de su llegada a los servicios de streaming, la secuela de la película de 2009 ha recaudado más de 2.300 millones de dólares a nivel mundial en concepto de taquilla.

Así se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia, después de Avatar (2009) y Avengers: Endgame (2019), aunque superando a Titanic (1997), del mismo Cameron.

Dónde ver Avatar 2 en streaming

Avatar: The Way of Water llega precisamente este mismo miércoles 7 de junio al catálogo de Disney+.

Con este estreno, los espectadores podrán ver la película en la comodidad de sus hogares.

Cuál es la trama de Avatar: El Camino del Agua

En la nueva aventura, Jake Sully y Neytiri, ahora padres, hacen todo lo posible para mantener unida a su familia.

Cuando acontecimientos imprevistos los obligan a abandonar su hogar, los Sully viajan por los vastos parajes de Pandora para finalmente llegar al territorio dominado por el clan Metkayina que vive en armonía con los océanos que los rodean.

Allí, los Sully deben aprender a navegar tanto el peligroso mundo marino como la incómoda dinámica de ganarse la aceptación de la nueva comunidad.