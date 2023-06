Robert de Niro y Al Pacino van a ser padres cuando ya sobre pasan los 80 años de edad. Y ahora, reportan que Bill Murray sigue siendo un galán con 72. El reconocido actor estaría saliendo con una cantante 30 años menos.

Bill Murray: ¿Quién es la novia 30 años menor?

Se trataría de la cantante, compositora y chef estadounidense, Kelis Rogers , de 43 años.

La artista cuenta con la nada despreciable cifra de 4,9 millones de oyentes mensuales en Spotify. Eso gracias a canciones como Milkshake, Track Me, Deal With it y Bounce, entre otras.

El actor y la cantante detonaron los rumores de romance después de que Murray vio a la también intérprete de Bossy en la presentación que concretó en el Festival Mighty Hoopla.

El escenario de todo fue al sur de Londres y tuvo lugar durante el fin de semana pasado.

Kelis estaría saliendo con el actor Bill Murray.

Pero esta no es la única que vez que el hombre de El Día de la Marmota ha sido visto rondando sus conciertos. También fue visto apoyándola en otras actuaciones, de acuerdo con Page Six.

Fuentes cercanas a la pareja resaltaron a US Sun que también fueron vistos juntos en el mismo hotel. Además de que se han “acercado por un tiempo”, desde su primer encuentro en los EE.UU.

En tanto, un amigo le dijo al mismo medio: “Se conocieron en los Estados Unidos antes, lo que hizo que la gente de la industria hablara, y ahora se reunirán en Londres mientras ambos están aquí” .

“Claramente se han llevado bien”, recalcó el mismo individuo. “Ambos fueron vistos en el mismo hotel, y él la ha visto actuar varias veces, antes de ir a Mighty Hoopla”.

Por otro lado, el sujeto advirtió que “sea lo que sea que los haya unido, y por improbable que parezca, ambos están solteros y se divierten a pesar de la gran diferencia de edad” .

Hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre la relación.