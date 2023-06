Atención fanáticos, llegó el momento de ver oficialmente Spider-Man: A través del Spider-Verso, la película que le da continuidad a entrega original animada estrenada en 2018.

Pero como buena entrega de Marvel, siempre está la duda sobre si hay escenas post-créditos en la producción. Aquí aclaramos todo.

Hay que recordar que, en 2018, Spider-Man: Un Nuevo Universo incluyó una escena posterior a los créditos que presentó al Miguel O’Hara de Oscar Isaac, también conocido como Spider-Man 2099, un personaje relevante en A través del Spider-Verso, ya que es el líder de Spider-Man Sociedad.

La escena también mostró a Spider-Man 2099 viajando a otros universos, preparando el escenario para la historia que se estrena esta semana.

Ahora en la nueva película las cosas son muy diferentes.

— Alerta de SPOILERS: Si no has visto Spider-Man: A través del Spider-Verso y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer este artículo aquí. —

Cuántas escenas post créditos tiene A través del Spider-Verso

Para el alivio de los fans más puristas que apuntan a que la película concluye definitivamente cuando se inician los créditos: tras haber visto la película en BolaVip Chile podemos confirmar que Spider-Man: A través del Spider-Verso NO tiene escenas post-créditos .

Eso sí, podemos hacer una advertencia, porque en su remate la película tiene un título en medio de los créditos.

Este texto sienta las bases de la tercera película de la serie, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. En el fondo, confirma definitivamente que la historia de Miles Morales continúa después de Across the Spider-Verse.

Aunque no es una escena completa posterior a los créditos, hay una configuración del escenario a futuro. Por si alguien no lo sabía.

Spider-Man: A través del Spider-Verso se puede ver a partir de este 1 de junio en los cines de Chile y Latinoamérica.