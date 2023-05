Quentin Tarantino basurea a las películas del streaming: "Es como si no existieran"

Quentin Tarantino se acaba de sumar a la larga lista de reconocidos directores a los que no le gusta la producción de películas exclusivas para los servicios de streaming. Al menos así lo manifestó desde Cannes, donde se encuentra por estos días.

En medio del certamen el director de Once Upon a Time in Hollywood llegó al punto de explicar cómo la llegada de las películas en streaming terminó influyendo en su decisión de retirarse.

Los cuestionamientos a entregar películas en las plataformas digitales ha sido criticada previamente por figuras como Martin Scorsese, Steven Spielberg y Christopher Nolan. Tarantino sólo es el más reciente detractor.

Quentin Tarantino contra el cine en streaming

En conversación con Deadline, el director aseguró que “me gusta la idea de darlo todo durante 30 años y luego decir ‘está bien, es suficiente'”.

“Y no me gusta trabajar con rendimientos decrecientes”, añadió. “Ahora es un buen momento porque ¿qué es una película de todos modos? ¿Es solo algo que muestran en Apple? Eso sería rendimientos decrecientes “.

En otro pasaje del artículo Tarantino resaltó que, en su opinión, las verdaderas películas se estrenan en los cines antes de que “eventualmente lleguen a la televisión” .

Por lo mismo, Tarantino ya tiene medianamente resuelto que hará su última película, supuestamente llamada The Movie Critic, con los estudios Sony.

¿La razón? “Porque son el último jugador en la ciudad que está absoluta y totalmente comprometido con la experiencia cinematográfica”.

“No se trata de alimentar su red de streaming. Están comprometidos con la experiencia teatral. Juzgan el éxito por los traseros en los asientos”, remató Quentin Tarantino.