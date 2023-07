Fran García-Huidobro repudia en vivo a Bambino de Gran Hermano y se va del set: "No me interesa"

En un episodio que dejó atónitos a todos, Fran García-Huidobro repudió en vivo y en directo a Fernando Altamirano, Bambino de Gran Hermano, le hizo un desaire y se fue del set del estelar este lunes.

La panelista se excusó de estar en presencia del participante del reality show, por la molestia que le causaron su dichos contra Bigote, la mascota de La Casa.

La ex conductora de Primer Plano no sólo se excusó de interactuar con Altamirano, sino que incluso decidió retirarse del estudio tras condenar su actuar.

¿Cómo fue el repudio en vivo Fran García-Huidobro a Bambino de Gran Hermano?

“Voy a tomarme una atribución que podría costarme la pega. No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando”, anunció en el momento en que iba a empezar el diálogo con Bambino.

Fran resaltó que Altamirano “fue eliminado de la casa, según mi humilde opinión, por tres razones. Por flojo, por machista, pero por paliza, por las cosas que dijo sobre Bigote “.

“No quiero interactuar, porque no tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales” , estableció.

Pero antes de retirarse del set, García-Huidobro presentó sus argumentos para tamaña decisión.

“Alguien que no hace un mea culpa sobre lo que dijo y lo que manifestó sobre un animal, es alguien con la que yo no quiero tener ningún tipo de relación”, explicó.

Además, “este es mi trabajo, yo debería quedarme aquí, pero si me permiten irme, se los agradecería. Porque las cosas que tengo que decirle están muy lejos de ser políticamente correctas y bonitas . Él puede contestar lo que quiera, justificarse como quiera, pero a mí, en lo personal, como Fran, no me interesa”.

Así fue que Fran García-Huidobro se puso de pie y salió del set.

Bambino, en tanto, sólo se justificó indicando que “quiero comenzar con pedir disculpas a todas las personas que se sintieron dolidas por estos dichos”.

“Quizás mi falta de experiencia en la tele, mi humor negro que ya está obsoleto en estos tiempos. Los tiempos de ahora son más sensibles, quizás, y está bien, porque quizás antes se justificaban cosas que no debieran justificarse nunca”, puntualizó.

Los descargos de Fran

Más tarde, por medio de sus redes sociales, Fran García-Huidobro comentó lo que ocurrió en el programa, tal como acostumbra hacerlo luego de las transmisiones.

“Estuvo difícil el capítulo de hoy. Les confieso que estuve desde anoche pensando cómo iba a enfrentar esto, cómo me iba a sentar con él a discutir de las razones por las cuales fue eliminado de la casa”, admitió.

Sobra su decisión, consideró que “fue la mejor, porque yo soy polvorita, enojona y caliente. No quería enfrentarme en un ‘cara a cara’ con Fernando, en el que ―evidentemente― él iba a salir perdiendo”.

“Creo que le dije mis razones. Las comenté en general y traté de ser super respetuosa. Yo sé que mi cara a veces representa lo contrario, pero siento que evité un dolor innecesario y fue la manera que tuve de zafar“.

“Después de eso preferí irme del estudio, porque sí, no quería estar ahí. Sé que él después se deshizo en disculpas. Y entiendo que es un chico joven, que no se dio cuenta de lo que había hecho, pero a mí me ponía de muy mala onda tener que conversar con él“, puntualizó.