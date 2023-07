Uno de los momentos más graciosos e hilarantes de Jennifer Galvarini, La Pincoya sin Glamour, quedó al descubierto recientemente en Gran Hermano. Todo gracias que no conocía a la cantante Tina Turner.

El viernes pasado, en la clásica fiesta semanal se le otorgó a la chilota jugar el rol de la intérprete recientemente fallecida. Sin embargo, a ella eso no le gustó para nada y se negó a continuar con el juego de roles.

El momento más gracioso de La Pincoya en Gran Hermano

De hecho, posteriormente se sinceró en El Confesionario y explicó por qué se comportó de esa manera. “Yo me quiero lucir igual que todas. Todas las veces es la misma hueá”, lamentó.

“Siento que no hay igualdad para todos y estoy molesta. Siento que la ropa que me han pasado siempre es la más fea de toda la fiesta, me dejan en un rincón”.

“Y la música que me colocaron: fome, no quise bailarla ni cantarla porque no conocía a la cantante”, puntualizó.

“Elegimos a Tina Turner para ti porque es una de las más grandes de la historia de la música”, le respondió Gran Hermano.

Así fue que La Pincoya lanzó: “Disculpa Tina Turner, si me estás viendo del más allá. Un beso en tu trompa para ti, tú sabes que tengo conexión con los espíritus” .

“No quise interpretarte porque no te conozco, a mí me gusta la pachanga y tú como artista debes entender que todo el mundo tiene que quererte. Te pido disculpas si no te interpreté” , selló en el momento.

Jennifer se pone en contacto con Tina Turner

Pero el asunto no concluyó ahí. Frente al espejo de su pieza, Jennifer continuó examinando su fail.

“ Puta sorry, lo siento, pero no sabía quién eras po'” , se le escuchó decir. “¿Me puedes mostrar quién eres? Por favor”.

Aparentemente, en ese instante Galvarini logró contactarse con el espíritu de Turner.

“Eras de color. Y bien buena moza eres, pero yo no me parezco a ti. Obvio que no” , le advirtió la chilota de vuelta.

“Las cagué no más po. Bueno, pa la otra”, remató toda la graciosa situación.