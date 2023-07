Oppenheimer finalmente llega a las pantallas de Latinoamérica, con la carga de ser la obra más personal de Christopher Nolan.

Se trata de un thriller épico que sumerge al público en la paradoja trepidante del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Es, finalmente, una exploración sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica y está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Pero ante la curiosidad de los fanáticos bien vale hacerse la pregunta…

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Oppenheimer?

L a respuesta corta y directa es NO, la película no cuenta con material extra una vez que concluye su historia.

Es decir, cuando la película se va a negro y aparecen los créditos, ese es el final definitivo de todo.

De hecho, ninguna película de Christopher Nolan ha contado con escenas post-créditos. Ni siquiera las vinculadas al mundo de los cómics como su Trilogía de Batman y a propósito de la moda impuesta por Marvel.

Eso sí, el director británico se vio envuelto en una polémica en torno mundo las escenas post-créditos, durante la promoción de Man of Steel, película para la que escribió su historia.

En 2014, se provocó toda una confusión sobre los sentimientos de Nolan hacia las escenas posteriores a los créditos. Algo que tuvo que ver con su negativa a permitir que Zack Snyder sumara un material extra con tono cómico al final de Man of Steel.

El periódico británico The Guardian citó a Zack Snyder parafraseando a Nolan sobre el tema con una polémica frase: “Una película real no haría eso”.

Tras la publicación del artículo, Nolan salió a refutar la cita. Recalcándole a ScreenCrush: “Nunca diría que la película de otra persona no es ‘una película real’. La cita es inexacta”.