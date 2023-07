Christopher Nolan está a punto de estrenar su nueva gran apuesta. Una trama que tiene tanto de interés histórico como de tragedia y relato de advertencia. Se trata de Oppenheimer.

Se trata de la sucesora de Tenet, el vapuleado proyecto de ciencia ficción que el cineasta británico estrenó en 2021.

Ahora, saca a relucir sus credenciales para adentrarse en la historia del creador de la bomba atómica.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?

La película tiene fijado su debut en cines de Chile y Latinoamérica para este jueves el 20 de julio.

Y hay que acudir preparados a las salas, porque la entrega se extiende por 180 minutos, o sea tres horas.

¿Cuál es la historia de Oppenheimer?

Es un thriller épico que sumerge al público en la paradoja trepidante del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Es, finalmente, una exploración sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica y está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Quién está en el elenco

El reparto de la entrega es encabezado por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa, la bióloga y botánica Katherine ‘Kitty’ Oppenheimer.

El ganador del Oscar Matt Damon interpreta al general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey, Jr. es el responsable de encarnar a Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU.

La nominada al Premio de la Academia Florence Pugh hace de la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie es el físico teórico Edward Teller, Michael Angarano toma el papel de Robert Serber y Josh Hartnett se transforma en el pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence.

Rami Malek es otro de los ganadores del Oscar que figura en el elenco que también reúne a Nolan con el actor, escritor y cineasta ocho veces nominado al Oscar Kenneth Branagh.

Dane DeHaan (Valerian and the City of a Thousand Planets), Dylan Arnold (franquicia de Halloween), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) y Matthew Modine (The Dark Knight Rises), completan la nómina para la película.