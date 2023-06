Transformers 7 o Transformers: El Despertar de las Bestias debutó en los cines de Chile y Latinoamérica esta semana y todo apunta a que será un nuevo éxito para la franquicia.

Paramount sabe lo que tiene entre manos con la propiedad de Hasbro, por lo que no es de extrañarse que tal como pasa en otras sagas, quiera darle continuidad al fenómeno.

Por eso, los fans claramente se preguntarán cuántas escenas post créditos de Transformers 7. Y aquí tenemos la respuesta, aparte de una explicación para el final.

— Alerta de SPOILERS: Si no has visto Transformers: El Despertar de las Bestias y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer este artículo aquí. —

Cuántas escenas post créditos de Transformers 7

Transformers: Rise of the Beasts efectivamente tiene una escena en la mitad de los créditos, protagonizada por el ex soldado y capo tecnológico Noah Diaz (Anthony Ramos, In the Heights).

Díaz reparó y revivió a su nuevo amigo Autobot, Mirage (Pete Davidson). Esto después de que Mirage realmente estaba destinado morir, tras recibir una paliza legendaria de parte de Scourge (Peter Dinklage) en la batalla final.

Pero agonizante, el compañero de Optimus entregó sus partes para crear el exo-traje que Noah utilizó. Aunque la película nunca hace sentir que el personaje expiró definitivamente, sino que sólo da la impresión de que se reconfiguró.

En la escena extra, el amigo del vecindario de Noah, Reek (Tobe Nwigwe), quien intentó convertir a Díaz en un ladrón de autos profesional, se disculpa por abandonarlo con la policía en una escena del primer tercio de la película.

Pero cuando llega al garage donde se encuentra Noah, termina burlándose de su último proyecto de construcción: un automóvil con aspecto de chatarra, ensamblado a partir de distintas piezas aleatorias que el mismo Reek le consiguió.

“Es un completo desperdicio de tus habilidades y mi experiencia”, le recalca Reek. “¡Este auto es un rompecabezas hecho de basura!”.

Noah sólo se ríe de su interlocutor, porque al mismo tiempo, el auto se transforma y se revela como Mirage.

“¡Tu chico ha vuelto!”, dejando asombrado a Reek, en su primer encuentro con un robot alienígena.

Qué significa el final de Transformers: El Despertar de las Bestias

Si al principio de la incómoda escena final de la película sentías que esto tenía todo un nuevo tono que no se acomodaba con todo lo que viste antes… No te preocupes, no estás solo.

Pero eso es por el gesto de Paramount para dejar montado el puente para unas potenciales próximas secuelas y evidentemente el coqueteo con un crossover de alto calibre.

Eso sí, la reunión al final de la película entre el agente Burke (Michael Kelly) y Noah es lo único que se sabe hasta el momento sobre planes futuros para la franquicia.

Como el Agente Burke trabaja para G.I. Joe, su aparición probablemente sea un guiño a un espía al estilo de James Bond que apareció en un episodio de la serie animada sobre el comando especial, de la década de 1980.

Pero ese es el único indicio que da para pensar en un posible crossover G.I. Joe/Transformers, hasta el momento. No hay proyecto en desarrollo, director asociado a la idea, ni potencial elenco para concretarlo. Insistimos: hasta el momento. La taquilla deberá hablar.

Eso sí, un crossover G.I. Joe/Transformers no parece tan descabellado. Eso se vio por primera vez en los cómics, y se lucen como compañeros ideales porque ambos universos son propiedades de Hasbro. Al mismo tiempo, ambas sagas debutaron originalmente en televisión para promover las líneas de juguetes existentes.

Pero no esperen que haya más pistas sobre el corssover en el cine después de los créditos de Transformers 7. Eso no pasará. El único material extra es lo de Noah con Mirage.