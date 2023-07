Daniel Fuenzalida destapa amedrentamiento de Mauricio Israel: "Él me atacó mucho"

Daniel Fuenzalida comentó en Podemos Hablar la crítica relación que ha tenido desde siempre con Mauricio Israel, algo que recientemente desembocó en un amedrentamiento.

Además, el principal impulsor de Me Late se refirió a la impulsividad que el periodista tuvo en contra del animador, dando cuenta de episodios particulares que lo afectaron.

“¿Qué pasa exactamente con Mauricio Israel? ¿Él ha tenido injerencia en tu salida de Me Late también de alguna manera?”, le consultó Jean Philippe Cretton en el episodio de este viernes.

¿Cómo amedrentó Mauricio Israel a Daniel Fuenzalida?

“Dijimos que había sido una coincidencia porque, un tiempo antes de la salida de Me Late, hicimos una Verdadera Historia, que es una nota que hacía Luis (Sandoval) de Mauricio Israel”, explicó Fuenzalida.

Para armar la cápsula, “Luis se contacta con Mauricio. Entonces, no le gustó lo que se dijo ahí. No sé si Sergio Rojas, algún panelista. No recuerdo bien quién estaba”.

“Entonces, a través del WhatsApp, estábamos en vivo, vamos a comerciales y Luchito Sandoval me dice: ‘Mauricio me está preguntando si tú conoces a Gonzalo Martino’. Le dije: ‘sí, es uno de los dueños del canal'”.

“Entonces, le dije ‘¿me puedes dar tu teléfono?’. Yo no tenía el número de Mauricio, y le contesto. No sé si un audio o palabras”.

Daniel entonces le mandó un mensaje en el que le comentaba “‘Mauricio, la persona que tú me dices, lo conozco de nombre, lo he visto un par de veces en el canal. Y es el dueño del canal. ¿Me estás amenazando? ¿Estamos volviendo a la televisión de los 90’s? ‘”.

“‘¿Como tirando amistades encima o red de contactos encima? ¿O que me pueda pasar algo? Ojalá que no'”, especificó Fuenzalida.

Si bien Mauricio no respondió, el animador también recalcó que “coincidentemente, después, se acaba el programa. Es una coincidencia”.

“¿Pero tú sientes que eso fue un amedrentamiento?”, le consultó Cretton.

Ante lo que Fuenzalida confirmó: “Absolutamente. Y es una televisión que yo no quiero. Una televisión de los 80’s, de los 90’s. Esa utilización de red de contactos. Como ‘mira con quién te estás metiendo. Tú no sabes quién soy yo'” .

“Y en el último audio que Sergio Rojas da de Mauricio Israel por problemas que tiene con su hija, efectivamente también le tira algo: ‘no sabes con quién te estás metiendo’. Este tirar la pachotada encima… No estamos para eso“.

“Me causó harto daño”

Finalmente, Daniel Fuenzalida entregó su visión sobre el Mauricio Israel actual, planteando que “él siempre ha dicho ‘yo merezco una segunda oportunidad’. Yo lo creo. A mí me dieron una segunda oportunidad. Yo me busqué una segunda oportunidad, después de un tratamiento”.

“Lo que Mauricio no ha hecho es revisar su impulsividad. Él me atacó mucho, él me atacó cuando estábamos en Chilevisión” , advirtió.

Así fue que reveló que “me trataba pésimo. Él se hacía el lindo con las animadoras que teníamos en ese minuto. Incluso una de ellas era mi polola y mamá de mi hija después. De ahí viene ese dolor con Mauricio Israel, desde la época de Chilevisión, cuando él era gerente comercial” .

“Él tiene que manejar una cierta impulsividad en pantalla que no le hace bien a él. Ha tenido comentarios contra Arturo Vidal desde la impulsividad. Contra Marlene De la Fuente, contra Savka Pollak que la hizo llorar”.

“Es verdad, para estar pantalla uno tiene que tener cierta responsabilidad, perfecto. La tiene que tener Sergio Rojas, le tengo que tener yo y también la tiene que tener Mauricio”, puntualizó.