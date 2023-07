No soportó: Benjamín de Gran Hermano le dice adiós a las redes sociales con este mensaje

El primer eliminado de Gran Hermano no lo soportó más y se vio abrumado por la vida real. Benjamín Lagos confirmó que se retirará de las redes sociales, publicando un mensaje confirmando la decisión.

El joven tiktoker se mostró en un video con un polerón que decía “Sin víctimas”, profundamente conmovido por la situación que debió enfrentar al salir del encierro.

Entre lágrimas, Lagos se puso frente a la cámara y se mostró en un live de Instagram, comentando que se vió abrumado con la negativa recepción de la gente.

¿Por que Benjamín de Gran Hermano decidió dejar las redes sociales?

Mientras se seca los ojos, lamenta que “ha sido demasiado fuerte ver lo enferma que puede llegar a estar la sociedad” .

“Se me fue por gran parte la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que soy un chanta culiao (sic)” .

“Me lo terminé empezando a creer y estoy con un Síndrome del Impostor mal”, admitió de paso.

Su desahogo no quedó ahí. También contó que “he pensado que soy lo más nefasto de la sociedad por tratar de ayudar y quizás no vivir todas las realidades, simplemente la que me tocó”.

“No hay hueón que haya salido de esa casa que no se lo estén haciendo concha (sic). Voy a frenar un poco en redes. No sé cuánto tiempo, no lo tengo definido”, remató.