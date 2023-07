¿Dónde ver Attack on Titan? Prepárate para el final del popular serie animé

Shingeki No Kyojin o Attack on Titan se ganó un lugar en el corazón de los fans del animé. Por eso, a la espera del estreno del capítulo especial final, la serie merece ser vista otra vez.

Es que el salto a la pantalla del manga creado por Hajime Isayama se convirtió en un fenómeno que traspasó edades e incluso conquistó público más allá de los fans del animé.

El manga se publicó entre septiembre de 2009 hasta abril de 2021 con un total de 139 capítulos. Ahora, el último tramo de esas entregas está a punto de ser adaptado.

¿Dónde ver Attack on Titan?

Shingeki No Kyojin tiene todos sus capítulos disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll.

Hasta ahora, el animé cuenta con cuatro temporadas. Las primeras dos estuvieron a cargo de Wit Studio, con 25 capítulos el primer ciclo (2013) y 12 el segundo (2017).

En tanto, las cosas comenzaron a complicarse cuando el estudio MAPPA tomó el control de la serie. La temporada 3 cuenta con un total de 22 episodios, emitidos originalmente entre 2018 y 2019.

El conteo para la cuarta temporada actualmente está en 30. 16 llegaron en 2020, 12 se estrenaron en 2022 y ahora ahora serán dos los episodios especiales de larga duración para completar la historia estrenados en 2023.

De hecho, se sabe que el Attack on Titan: The Final Season – The Final Chapters Special 2 llegará recién durante el otoño boreal de 2023.

Por suerte, quienes verán por primera vez el animé en 2023, se podrán ahorrar toda la espera que hubo entre las temporadas y sus divisiones, pera ver de una sola vez todo.

La historia de Shingeki No Kyojin

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas.

Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo.

Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron.