El duelo con derrota ante Coquimbo Unido por dos tantos a uno en el inicio de la Copa de Verano 2025, dejaron muchas dudas en Universidad de Chile, puntualmente por aquellos valores que van faltando en el plantel.

Y es que el equipo de Gustavo Álvarez requiere de refuerzos, eso es así. Sin embargo, mientras se habla de los centrodelanteros que faltan, de un mediocampista más ofensivo, también e incluso por ahí, un zaguero central, nadie se refiere a otros puestos.

Ayer, en BOLAVIP CHILE se hacía el análisis respecto al puesto del lateral izquierdo o lateral volante por esa franja (según lo que disponga el entrenador), donde los nombres que existen, ninguno está al nivel de lo que fue Marcelo Morales en el 2024.

Ahora bien, en un puesto similar podría sufrir el elenco laico y es el del lateral derecho o según la línea de tres defensiva, el carrilero que corra por la diestra, donde la pregunta cae de cajón ¿Qué pasará si se lesiona Fabián Hormazábal?

Hormazábal, no tiene recambio en la U (Photosport)

El drama del lateral derecho en la U

Es cierto, “El Rayo” está en un buen momento, es el titular indiscutido y cumple. Su recorrido en cancha es sobresaliente y en el recuerdo del año pasado, solo se lesionó una vez y se restó del duelo ante Palestino en septiembre.

No obstante, si el ex O’Higgins no estuviese, ¿Quién jugará ahí? Se supone que estaba listo Nicolás Fernández, el ex Audax Italiano, pero finalmente no fue así. Entonces, una situación, que aún no es Talón de Aquiles, se podría convertir en algo como tal. Considerando además, que se fue Juan Pablo Gómez de bajo nivel en la U y al no estar Daniel Navarrete, no hay reemplazo para el oriundo de Machalí, ¿Quién jugaría ante una eventualidad? ¿Israel Poblete?

Aún hay tiempo y si bien la urgencia del “9” llama y se empodera como noticia, lo concreto es que el equipo de Gustavo Álvarez, va a necesitar recambio en ese lugar considerando que no solo se juega a nivel local, si no que también la Copa Libertadores.

La solución al problema de Gustavo Álvarez

El dolos de cabeza podría no ser tan grande, ya que ante los itálicos en el duelo a puertas cerradas, la segunda parte del compromiso, ocupó en ese puesto al juvenil, Mateo González, hijo del campeón de Copa Sudamericana, Marcos González.

Mateo González, la única opción por el momento para Álvarez (Instagram)

El futbolista de 19 años, es delantero, sin embargo, en los últimos años lo han querido reconvertir a lateral y por el lado derecho ha sumado sus últimas actuaciones, que lo tienen entrenando con el plantel de honor azul.

¿Será él quien se quede ante cualquier problema? Está por verse.