Uno de los grandes misterios no resueltos de Dragon Ball Z es la misteriosa patología al corazón que sufrió Gokú, durante la saga de los androides.

El enigma ni siquiera ha sido resuelto por el creador de la saga, Akira Toriyama, por lo que el médico influencer conocido en TikTok como Dr.weapons, dio luces sobre la patología que afectó al saiyajin.

El hombre, inquieto y fan de la serie, arrojó unas cuantas teorías sobre lo que le pasa al kokoro de Gokú. Así, identificando síntomas y signos que se fueron registrando en el animé, el especialista genera una especie de diagnóstico que se ha viralizado en cuestión de días.

Más de 300 mil visitas en Tok Tok y otras 5 mil en Youtube, han hecho que el video se vuelva todo un éxito.

Qué enfermedad coronaria tenía Gokú en Dragon Ball Z

El protagonista de la franquicia se ve afectado por la agresiva patología, poniendo en riesgo su vida en caso de no recibir la medicina pronto. Dr.weapons sostiene que el padecimiento aparentemente era un virus que afectó el corazón del campeón.

“Él se contagió en algún lado”, y con eso sumado a los dolores de pecho que evidenciaba, “estos signos y síntomas son en lo más común, parte del síndrome coronario, es decir, un infarto agudo al miocardio”.

Tales indicios apuntan a “una cardiopatía isquémica” , según postula el tiktoker, o también existen posibilidades como “miocarditis” o “pericarditis”.

Pero el hombre no se rinde ahí, y advierte que “a pesar de que ni Toriyama ni Toyotaro han dado declaraciones sobre este enigma, si tenemos ciertas pistas”.

Teoría del contagio

Aquí entre en el mapa el videojuego Dragon Ball Z Legendary Super Warriors, donde figura una característica bautizada como “virus del corazón”, oriunda del planeta Namek.

Tal habilidad se utilizó contra Gokú por el miembro de las Fuerzas Especiales Ginyu, Jheese.

El especialista resalta que “Gokú se cargó a casi todas las Fuerzas Especiales Ginyu, a Freezer le mordió la cola, le lanzaron un rayo láser por la boca, qué asco”.

“Gokú estuvo en contacto directo con la mayoría de los personajes en Namekusei. Estuvo en una cámara de recuperación alienígena, sobrevivió a un planeta caótico a punto de explotar”.

“Así que él es quién estuvo más expuesto y con la mayor probabilidad de contagiarse de algún virus de este planeta”, recalcó.

La explicación sobre lo que le pasó a Gokú en Dragon Ball Z

Es ahí que Dr.weapons saca a relucir todos sus conocimientos, exponiendo que “cuando hay un contagio de una bacteria o un virus, normalmente nuestro cuerpo es capaz de detener la infección, es capaz de repelerlos, a menos de que haya una baja en las defensas, o que haya cierto modo de que ellos puedan entrar”.

“Es por esto que cuando tuvimos la pandemia del COVID, muchas personas se enfermaron, pero muchas no. También depende del grado de exposición al mismo. O sea son varios factores que aquí juegan un papel”, explicó.

Además, resaltó que la manifestación de la patología a veces puede no ser inmediata, y que “cuando inicia el contagio siempre tenemos una fase de replicación, aquí no hay síntomas. No hay enfermedad todavía”.

“El virus está entrando a las células y lo único que está buscando es replicarse”, aclaró.