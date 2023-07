Una inesperada confesión se registró en Gran Hermano durante el fin de semana. Constanza Segovia Cappelli reveló que se realizó un aborto y dio cuenta del alivio que sintió tras concretarlo.

El testimonio surgió en medio de una dinámica donde los jugadores se sinceraron sobre las relaciones amorosas que cultivaron en el pasado.

Así, la bailarina destapó detalles de su último vínculo, uno que se vino abajo por motivos particulares.

Gran Hermano: Constanza confiesa que se hizo un aborto

“Ustedes no saben de mi última pareja con la que quería casarme, teníamos un compromiso juntos”, partió indicando Coni.

Así fue que comentó: “quizás le diría que me disculpe por todas las veces que le hice daño. Que sí lo quería y lo amé mucho. Simplemente no tenía la madurez emocional para llevarlo”.

“Esto lo voy a contar, porque creo que es un buen mensaje para afuera: Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses. Porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo “.

“Yo le dije que no voy a tener a este niño y me apoyó. Él pensó que yo no quería porque era muy joven, pero en verdad yo no quería porque nuestra relación era muy mala. Y yo sabía que yo iba a tener que cargar, como madre, el peso de tener que lidiar con él toda la vida“, subrayó.

Las motivaciones determinantes

Así mismo, amplió sus perspectivas sobre la que la condujo a tomar su decisión.

Con ello, insistió en que “no es una mala persona, sino que no funcionábamos bien. Estábamos en un mal momento y hubiera sido injusto para ese niño nacer en un ambiente de mier**, donde dos personas no se soportaban”.

“Cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mí y hacia el niño, hacia otra vida” , puntualizó Coni.