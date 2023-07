Gran Hermano: ¿Por qué el "cobarde" Lucas no quiere tener sexo con Fran? ¡Explicado!

Uno de los vínculos amorosos más llamativos que existían en el reality Gran Hermano es el de Fran Maira y Lucas Crespo.

El asunto es que la situación no ha pasado más allá de los besos, las caricias y uno que otro toqueteo.

Algo que tenía completamente frustrada a Fran, ya que es ella quien quiere ir más allá, pero Lucas no quiere. De hecho, en los últimos días se mostró absolutamente distando. A veces la toma en cuenta, otras no.

Finalmente Maira decidió acabar con el juego y sentenciar la relación. “Estaba siendo tierna y tú como que… me regalas tus sobras”, lo increpó en un momento.

Y le insistió, resaltando que “te voy a buscar y tú te vas”.

Lucas le aclaró que “no quiero estar abrazaditos todo el día frente a todos”, porque “me da cargo de consciencia estar demostrando afecto” enfrente del resto. Esto principalmente porque sus novios o novias debido a la distancia.

Eso hasta que Fran lo hizo admitir, con toda sinceridad, lo que era. Lucas indicó que “no sé recibir amor” y aceptó que “no estoy acostumbrado y he escapado siempre. Soy un cobarde, no tiene otra explicación “.

Fran sólo le advirtió que “algún día te vas a dar cuenta que no es tan bueno escapar”. Mientras que Crespo sólo se atenía a admitir que “estoy totalmente fuera de mi zona de confort”.

Gran Hermano: ¿Por qué Lucas no quiere tener sexo con Fran?

Más tarde, en una conversación con Rubén, Lucas comenzó a exponer sus sensaciones sobre la relación que tiene con Fran. Momento en el que confesó que “estoy enojado, quedé atravesado”.

“Hablamos con la Fran ayer. Que ella sentía que yo era muy diferente y la hueá. Que yo la rechazaba”.

“Fue muy contradictoria en su mensaje, a mi gusto. Yo caché que ella estaba como media picada. Pero habíamos quedado en buena onda. Amigos y la hueá. Y hoy día la escuché hablando allá. No dijo mi nombre, pero no soy hueón: se refería a mí“.

“Diciendo que faltaban hombres de verdad, que en esta casa hay un hueón que es un cobarde”, lamentó Lucas.

Posteriormente, durante el mismo diálogo con Rubén, Crespo quiso aclarar que “no lo hago de cagón, lo hago por respeto a los demás y no caer en impulsos hueones” .

“¿Crees que a mí no me cuesta? ¿Que yo no quiero, que es de cagón? Netamente soy el que pone un poco de cabeza a la hueá” , puntualizó.

Pero el comentario más lapidario llegaría posteriormente, de parte de Fran. Cuando ella analizó la situación con Maite, Estefanía y Vivi. Fría, es quedarse corto para describir la postura de Maira.

“Lucas no me gustó nunca, solo quería comérmelo y pasarla bien” , dijo Fran frente a sus compañeras.

Dando cuenta que su interés por Crespo no es real. Sólo quiere divertirse, principalmente contemplando la falta de alternativas que hay en el encierro de Gran Hermano.