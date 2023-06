Fran García-Huidobro deja en ridículo a manager de Benjamín de Gran Hermano: "La televisión no es una basura"

Fran García-Huidobro tuvo un fuerte encontrón con el manager de Benjamín Lagos de Gran Hermano, el ex chico reality Danilo Rodríguez.

Pero la dama de hierro de la farándula chilena no se la perdonó, lo llamó al orden y lo puso en su lugar en dos tiempos, dejándolo en ridículo.

La noche de este lunes, Lagos fue entrevistado en el programa estelar del reality en Chilevisión, donde desde el público contó con el apoyo de sus familiares y cercanos.

Eso sí, el día previo, cuando se produjo la eliminación ninguno de ellos, que forman parte del círculo de contención del surfista se presentaron para presenciar la tragedia en vivo.

Así, en un momento, cuando Rodríguez quiso intervenir desde los presentes en el estudio, García-Huidobro lo frenó en seco: “¿Por qué no vinieron? ¿A dónde estaban anoche?”.

¿Por qué Fran García-Huidobro se agarró con el manager de Benjamín de Gran Hermano?

“Anoche toda esta gente no estaba, no había nadie; ahora vienen ahí todos músculos y blablaba”, recalcó frente a Benjamín y todos los presentes.

Evidenciando que no siempre han estado para apoyar al tiktoker de 22 años, Fran insistió: “Ayer qué estaba haciendo… ¿No estaban porque hoy era feriado?”.

En tanto, Diana Bolocco acudió hasta donde estaban los aludidos, para otorgarles el derecho a réplica. Con ello, una de las amigas de Lagos explicó que aseguraron que sí estuvieron presentes el día del ingreso al reality.

Pero además se justificó argumentando que “nosotros no estamos tan acostumbrados a la exposición”.

En eso tomó la palabra el ex participante de Amor a prueba (Mega), Danilo Rodríguez: “lo de ayer era para el show, lo de hoy es para Benja” , aseguró.

Entonces, le sacó los choros del canasto a García-Huidobro, quien categórica le respondió: “Aaah, ¿no les gusta la tele pero tiene manager? ¿Y el manager no vino ayer? Fatal, no me llames”.

No contenta con eso, Fran comenzó a pisotearlo en el suelo: “estoy muy vieja para excusas tan baratas. Soy una perra mayor” .

Además, aludiendo a un video en el que Benjamín denostaba a la televisión, a pesar de haber decidido entrar a un reality, la dama de hierro le subrayó a Rodríguez que “para mí la televisión no es una basura; es mi trabajo” .

“Preócupate de tu representado, que estaba botado anoche en Gran Hermano”, añadió.

Antes de cerrar y cuando ya lo tenía tartamudeando tratando de responder, Fran le indicó que “tú también entraste a un reality”, por lo que debería conocer cómo funcionan las cosas.