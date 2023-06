Lucas Crespo se ha mantenido mayormente en silencio cuando se trata de las dinámicas grupales en Gran Hermano Chile. Pero cuando encuentra un interlocutor para evidenciar sus verdaderos pensamientos, siempre detona una que otra polémica.

Eso fue lo que pasó cuando encontró oídos al acercarse a Fernando Altamirano, junto a quien comenzó a “evaluar” a sus compañeras de encierro en la casa-estudio.

Los dichos del hombre de Lo Barnechea provocaron el repudio en las redes sociales, de parte de quienes veían a esa hora el reality en Pluto TV.

Gran Hermano: ¿Qué dijo Lucas sobre sus compañeras?

Lucas y Fernando discutían en torno a quién era la más guapa entre la mujeres que son parte del reality show.

Crespo admitió que al principio no se sentía tan atraído por sus compañeras, pero ahora las encuentra a todas “exquisitas”. Fernando, en tanto, admitió que encuentra “preciosa” a Maite Philips

En ese momento, Lucas se desató concordando con Altamirano: “la que más me gusta de la casa es la Maite”.

“Los primeros días la encontré una pesada, ahora la amo. Me vuelve loco, a uno siempre le gusta la mina que no se puede poh’, hueón”.

Estefanía también entró en el debate, pero Lucas insistió una vez más con Maite, llegando a las palabras que incomodaron a la audiencia.

“La Maite me vuelve loco. Sé que es la única que pololea y yo siempre he sido el saco de hue… que le gusta la única que no se puede, si uno es estúpido” , confirmó.

Avanzando en la barrera que se auto impusieron con Maite, posteriormente se refirieron a Alessia.

Crespo aseguró que “es extraordinaria. Me dan ganas de abrazarla, cuidarla y que no le pase nada nunca. A la Alessia le hago el amor, ¿me entendí?” .

Fernando confirmó que sus preferencias iban en la misma dirección, aunque tiene claro que sus técnicas de conquista le han fallado, razón por a que ha tenido que cambiar.

La dicusión cobró relevancia en redes sociales, donde se ha viralizado principalmente porque el público condena los dichos de Lucas.