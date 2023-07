Gran Hermano: Así fue la pelea por el "copete" de Coni y la "payasa" Fran que no se vio en Pluto TV

El suceso tenía tan intrigados como desconcertados a los seguidores de Gran Hermano. Todos supieron que hubo un enfrentamiento entre Fran Maira y Constanza Capelli, pero nadie sabía el origen.

Es que, a pesar de que hay espectadores que están atentos a todo lo que pasa en La Casa, esa pelea no se mostró en la transmisión de Pluto TV.

Cuando se detonó el conflicto, la transmisión se cortó. Y posteriormente, cada vez que los jugadores hacían referencia al asunto, también se cortaba con la piscina o con el lago del programa.

Ahora, ya se sabe todo lo que pasó y hasta de “payasa” se trataron en un momento.

Gran Hermano: ¿Por qué se pelearon Coni y Fran?

Todo partió con Coni manifestándole a Jennifer lo molesta que estaba con Trinidad, porque la consideraba “desleal”. Esto a propósito de que la tripulante de vuelo comenzó a acercarse con Francisca, quien ha manifestado su desdén por ella e incluso la ha votado en las nominaciones.

Cuando Coni ya había entrado en una discusión con Trini, Fran estaba atenta escuchando lo que ocurría. Así, en el momento en que Trini decidió ir a acostarse, Maira intervino ante Capelli.

Si bien Coni le quiso evidenciar a Fran que no todo tenía que ver con ella. La modelo hizo caso omiso y lanzó el comentario que hizo explotar a la bailarina.

“ ¿Por qué siempre reaccionas así con copete? Como que eres muy agresiva” , le cuestionó Fran a Coni.

La aludida respondió: “¿Qué tiene que ver el alcohol? (…) Lávate la boca”.

“Es lamentable que siempre te expreses con copete y nunca sin copete” , presionó en la herida Fran.

La indignación de Coni sólo escaló y escaló. Se comenzaron a elevar las voces y a llamar la atención de todos en La Casa.

La furia de Coni

En ese momento, Coni le expuso su parecer a Fran. Asegurando que sólo quiere llamar la atención y por eso genera disputas.

“Te gusta el conflicto. La hueá del copete es donde quieres hincar, porque tú sabes que me duele. Eres una insensible (…) A mí no me faltas el respeto con lo del alcohol, payasa”, le dijo Coni.

Y a eso añadió que “yo lo paso mal con un conflicto. A diferencia de ti, que estás cagada de la risa. Descerebrada (…) Y mi problema nunca fue con el alcohol, fue con la cocaína”.

Revisa la pelea de Gran Hermano que no se vio en Pluto TV