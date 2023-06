Jujutsu Kaisen aseguró fecha de estreno para su segunda temporada para Chile y Latinoamérica. Así los fanáticos finalmente podrán ver el esperado capítulos 25.

La invitación ahora es a volver a donde todo empezó para Satoru Gojo y Suguru Geto durante sus años de instituto.

Esto porque el ciclo actual de la serie animé se desarrollará a través de dos arcos. El primero de ellos relatará el pasado de Gojo y Geto en el arco “Inventario Oculto / Muerte Prematura”.

¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen Temporada 2?

JUJUTSU KAISEN Temporada 2 se estrenará el próximo 6 de julio.

La serie se podrá ver solo a través de Crunchyroll, doblada y subtitulada en todos los territorios en los que tiene alcance la plataforma.

Los nuevos episodios se podrán ver cada semana después de su transmisión en Japón.

La trama de Jujutsu Kaisen 2

Esta es la inocente primavera en que los dos más fuertes se perdieron para siempre. Itadori Yuji se convirtió en el recipiente de Ryomen Sukuna en junio de 2018. Okkotsu Yuta liberó a Orimoto Rika de su maldición en diciembre de 2017.

Y ahora es la primavera de 2006. Gojo Satoru y Geto Suguru, dos hechiceros de Jujutsu High School, han recibido dos misiones de Tengen, un ser inmortal conocido como la piedra angular de la comunidad jujutsu .

Una de las misiones es escoltar y ocultar “El Recipiente de Plasma Estelar”, Amanai Riko, la chica elegida para fusionarse en el cuerpo de Tengen. Así que los dos compañeros emprenden su misión de escolta para que la comunidad jujutsu siga adelante.

Pero un asesino llamado Fushiguro interfiere para intentar asesinar al Recipiente de Plasma Estelar . Los pasados de Gojo y Geto, los que más adelante serían conocidos como el chamán más poderoso y el usuario más maldito, están a punto de revelarse.

Los creadores de la serie

El estudio responsable de la adaptación nuevamente es MAPPA, los mismos que en el último tiempo han llevado a la pantalla a Chainsaw Man, Shingeki No Kyojin Temporada Final, y el fenómeno del momento Hell’s Paradise.

En tanto, está dirigida por Shota Goshozono. Mientras que el guion y la composición de la serie fueron desarrollados por Hiroshi Seko, el hombre detrás de éxitos como VINLAND SAGA; Attack on Titan Temporada Final y la alabada Mob Psycho 100.

Otros involucrados en el desarrollo de la serie son diseño de personajes corre por parte de Sayaka Koiso (Rokka: Braves of the Six Flowers) y Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on Ice); dirección artístisca de Junichi Higashi (Cowboy Bebop); cinematografía de Teppei Ito (Chainsaw Man); edición de Keisuke Yanagi (Tokyo Ghoul); y música compuesta por Yoshimasa Terui (JUJUTSU KAISEN).

Además, ya se sabe que los temas del opening y el closing para el arco Inventario oculto / Muerte prematura son interpretados por Tatsuya Kitani y Soushi Sakiyama, respectivamante.