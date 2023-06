La inesperada conexión entre Indiana Jones 5 y Logan, el alabado spin off de X-Men

Indiana Jones y el Dial del Destino o Indiana Jones 5 debuta en cines e inesperadamente comienzan a surgir referencias y guiños, que no sólo la conectan a las películas anteriores de la misma franquicia, sino que también a otros grandes éxitos del cine.

Ese es el caso de la conexión que se estableció ahora entre la película protagonizada por Harrison Ford y el alabado spin off de X-Men, Logan (2017), protagonizada por Hugh Jackman y también dirigida por James Mangold.

Puede que suene extraño y que la respuesta más obvia sea que ambas películas están dirigidas por el mismo director. Pero eso no es lo único.

De hecho, Mangold mismo tiene una teoría sobre la vinculación entre las dos producciones que ha comandado con éxito.

La inesperada conexión entre Indiana Jones 5 y Logan

En medio de la conferencia sobre la nueva aventura de Indy, instancia a la que tuvo acceso BolaVip Chile, Mangold recibió una particular consulta que lo hizo reflexionar.

“¿Crees que Logan y el Dial del Destino están conectados por la idea de que alguien emprende una aventura final?”, fue la interrogante al director.

Mangold respiró profundo y se lanzó a explicar que “cuando he trabajado en el mundo de las franquicias, lo que más me asusta es que no quiero estar haciendo solo un capítulo en medio de una serie mega costosa”.

“Yo mismo soy bastante anticuado, y me gusta la idea de un comienzo, un medio y un final para esta historia en particular. Todas las otras formas en que se encamina y se conecta con lo que vino antes son maravillosas. Pero aún así, existe eso de la vida escuela en el sentido de la integridad que tiene la película en sí misma”.

Entonces, para Mangold “en ambos casos, de Logan y esta película, lo que estoy tratando de averiguar es cuál es la historia que podríamos contar que es única para esta producción, en este momento, en estas dos horas “.

“En Logan, sabía que estábamos haciendo el último, pero era un personaje que había pasado casi toda su vida torturado. Una especie de Frankenstein que vivía en un mundo donde sus opciones eran ser un arma o tratar de esconderse de alguna manera“.

Por eso, “la muerte parecía ser, en cierto modo, una especie de salvación para él. Y en la forma en que tratamos de escribirlo y ponerlo en escena, los últimos 30 segundos de su vida fueron probablemente los mejores 30 segundos de su vida” .

Indiana Jones (Harrison Ford) in Lucasfilm’s IJ5. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

“Eso no era parte de esta película. Indiana Jones es uno de los aspectos más hermosos de todas las películas de Indiana Jones, siempre liderado por la actuación de Harrison todos estos años“, subrayó el cineasta.

“Su humor, encanto, una especie de aventura loca, un amor por las películas de la edad de oro, particularmente un trampolín, una especie de trampolín hacia el mundo. Estas fueron las inspiraciones de los cineastas que comenzaron a diseñar estas películas”.

Así mismo, el también director de Ferrari v. Ford reconoce que “tenía una estrella que tiene más de 70 años, por lo que está claro que no podemos negar la realidad”.

(L-R): Indiana Jones (Harrison Ford) and Helena (Phoebe Waller-Bridge) in Lucasfilm’s INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

“Tuvimos que centrarnos en qué es eso, y para mí esa es una pregunta que no se hace muy a menudo. Qué es ser alguien que ha llevado una vida tan dinámica, que ha visto tanto conquistado, ganado, sobrevivido a la adversidad; pero que luego desciende en una especie de normalidad. El mundo sigue adelante y esas aventuras ya no se presentan, o ni siquiera está necesariamente preparado para ello “.

“Esas preguntas pueden sonar sombrías, pero también son el primer capítulo de una historia sobre un tipo que realiza un último viaje”, advirtió James.

“Todo eso me pareció muy interesante y la estrategia es la opuesta, en cierto modo. Eso, a pesar de que los aspectos externos son los mismos que con Logan. Se trata de su despertar y de un personaje que sale de un sueño. Esto después de haber sido, en cierto modo, adormecido por la forma en que el mundo lo dejó de lado “, remató el cineasta.

Indiana Jones y el Dial del Destino se puede ver en cines de Chile y Latinoamérica desde este jueves 29 de junio.