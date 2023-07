La sensible confesión de Trini en Gran Hermano: "Yo nací con otro género"

Trinidad Cerda vivió un sensible y potente momento en medio de Gran Hermano, al confesar que es transgénero. Un aspecto personal que había mantenido en secreto por años.

La confesión se registró después de un problema que gestó con Vivi y Maite en La Casa, algo que la llevó a recordar los episodios de bullying ocurridos en su época escolar.

“Yo nací con otro género chiquillos” , le dijo al resto de los jugadores, tras reunirlos en el living del encierro.

“He vivido toda mi vida, de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, para no generarme daño. Pero es una historia que tengo que contar con orgullo“.

“Y si se burlan o no de mí ya no es gracia. En realidad no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo”, puntualizó.

Así mismo Trini aseguró que las burlas ya poco le importan. Es algo que ya tuvo que superar durante su transición.

Eso sí, advirtió que “tengo tanto miedo de que las personas no me miren con los mismos ojos, es lo que más me da miedo”.

Las reacciones fueron de apoyo total, excepto de parte de Maite, quien se mostró distante y poco conmovida con la revelación.

