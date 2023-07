Si hay algo que tanto sus compañeros como el público no dejan de enrostrarle a Skarleth Labra es que figura en Gran Hermano por su antigua relación con Pailita.

Y es que en esta oportunidad, La Casa se sumergió en una dinámica en la que se abrieron a enviarle mensajes a sus ex parejas.

Así fue que en el caso de la joven de 18 años fue inevitable volcarse una vez más al vínculo con el artista.

Fue en ese momento, fue consultada sobre la posibilidad de retomar la relación.

La crisis tras el fin de la relación

Lo primero que hizo Skarleth fue establecer que actualmente está “con estabilidad emocional, y con una pareja que me hace feliz, me da interés y cariño, sin pedírselo”.

Tal estado ahora le permite reconocer que con Pailita “hubo cosas que no me gustaban o que me hicieron mucho daño”.

“Siento que en el momento tampoco entendía el por qué de algunas cosas. Como que decía: ‘oh, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me está haciendo lo otro?'”, reconoció.

Así mismo, Labra sostuvo que “ahora que crecí emocionalmente y maduré un poco -porque algunos traumas te hacen crecer-, siento que le agradezco”.

“Algunas veces necesitamos que algo nos genere un daño para cerrar nuestro corazón un poquito más”.

“Pero le diría que sea feliz, que le deseo mucho éxito, que a pesar de todo él no es una mala persona. Y que se merece también ser feliz y una persona que le genere mucho amor”, puntualizó.

En esa misma instancia, Skarleth reconoció que “desde que terminé con esa persona, sufrí mucho. No estaba bien emocionalmente, tenía mucha depresión, lloraba siempre”.

“Entonces, siento como que ahora de verdad sané y de verdad ahora puedo ser feliz sin pensar en él”, admitió.

Skarleth en Gran Hermano: ¿Volvería con Pailita?

Fue tras esa reflexión que Rubén le disparó la certera consulta sobre la posibilidad de volver con Carlos Raín Pailacheo.

“No, solamente puedo arreglar las cosas con él, para quedar como en buena” , puntualizó muy segura de sí misma. “Pero no volvería con él, porque ya volví muchas veces. Quizás tenemos mucha química, pero a él le dura diez minutos” .

Pero las preguntas no dejaban de aparecer, y al ser consultada por si Pailita podría estar molesto por lo que ella diga en Gran Hermano, Labra igualmente tuvo una respuesta clara.

“Obviamente, yo creo que él siente que yo he hablado mal de él, pero yo solamente he sido sincera”, subrayó Skarleth.

“Y las veces que he hablado ha sido porque todos hablamos en parte de nuestros ex. Pero la realidad es que mi vida ya no se basa en torno a él, mi vida se basa en torno a mí. Y si me metí al reality, fue específicamente para limpiar mi nombre, porque quedé muy mal afuera”, sentenció.