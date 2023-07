En una inesperada y repentina decisión, Lucas Crespo decidió renunciar al reality show Gran Hermano, después de que su psicología no pudiese soportar la presión.

Es que el tiktoker se vio afectado tras compartir una dura confesión con sus compañeros y tener una discusión con Fran Maira.

“Yo a los 15 años, más o menos, tuve un amor de verano y embaracé a una chica. No sabía y cuando yo ya estaba en Santiago, me dijo por Facebook que estaba embarazada y quería abortar”, comentó Crespo en una reciente dinámica entre los jugadores.

Lucas añadió que “me hice el huevón (sic), porque a mí me tuvieron a los 17 años (su mamá tenía esa edad). Yo sé que se podía, y en vez de querer tenerla, yo la ayudé con el aborto”.

Eso detonó que Crespo indagara en sus propio comportamiento y admitiera que “yo me acobardé y la ayudé a abortar, que fue su decisión”.

“Desde ahí, cada vez que me gusta alguien, me alejo, porque soy un hijo de puta. Y siempre he tratado como el culo a todas mis pololas, me autosaboteo”.

“Sé que quizás no es mi culpa, porque era niño, pero quiero pedirle perdón a la gente con la que he estado, porque no se merecen estar conmigo”, puntualizó.

A eso se suma la discusión en que también se reconoció como un “cobarde” frente a Fran Maira. Un enfrentamiento que en las últimas horas decantó en un altercado aún más fuerte.

¿Por qué Lucas renuncia a Gran Hermano?

Durante la jornada del lunes, Lucas se introdujo en El Confesionario. Pocos segundos después indicó: “Me gustaría hacer la retirada voluntaria” .

Sobre la decisión explicó que “yo soy una persona acostumbrada a tener el control de todo en la vida, de su vida. Y creo que claramente en este lugar no se puede, pensé que yo lo iba a poder, y no pude” .

“Me vi expuesto a situaciones en que me vi vulnerable, a comportarme a veces de una forma que no me reconozco. Como que a veces no me siento yo, las actitudes que tengo como que no sé qué me pasa adentro”.

“Hoy exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una posición muy incómoda”, admitió.

Pero sus palabras no terminaron ahí, Crespo indicó que “esa misma vulnerabilidad, el no saber cómo llevarla, me está llevando a tener problemas con gente que quiero mucho, como la Fran que es una de las personas que le tengo más cariño en la casa” .

“Tuvimos una pelea ayer donde me mandó al carajo. Con lo que me pasó hoy día siento que ya es momento de tomar una decisión de retirarme”, subrayó.

¿La salida de Lucas es inmediata?

Las reglas del reality establecen que el participante no deja La Casa de manera instantánea.

Debe existir un periodo de 24 horas para reflexionar sobre su decisión y así entregar definitivamente lo que resuelva.

La permanencia de Lucas Crespo en el programa aún se extenderá por un día más. Eso hasta que confirme o se retracte de la renuncia voluntaria.