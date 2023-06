Liam Payne es uno de los ex One Direction que faltaba que viniese a Chile, para presentarse en formato solista con sus éxitos.

El artista ha potenciado su propuesta en solitario desde 2017, y llega avalado por reproducido más de cinco mil millones de veces hasta la fecha.

Strip That Down, Polaroid, Familiar, For You, Stack it Up, Get Low y Bedroom Floor, son algunos de las muestras de su éxito.

Sólo Strip That Down, la reconocida colaboración con Quavo, superó los 11,5 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La canción tiene certificación Platino en cinco países, incluidos el Reino Unido y EE. UU., y fue uno de los sencillos más vendidos de 2017.

Cuándo y dónde es Liam Payne en Chile

LIAM PAYNE se presentará en SANTIAGO de CHILE el próximo 5 de septiembre. El concierto tendrá lugar en el Teatro Caupolicán.

Cómo y dónde comprar entradas para el concierto

La venta de entradas se concretará a través del sistema Puntoticket.

Esto considerando que habrá una Preventa Exclusiva para clientes del Banco de Chile, entre las 12:00 horas del 28 de junio y las 11:59 horas del 30 de junio.