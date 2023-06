La polémica de Rammstein no ha dejado de crecer en los últimos días. El asunto alcanzó un nuevo nivel de seriedad, después de que la Justicia alemana decidió abrir una investigación en contra del vocalista Till Lindemann.

Además, por los dichos de las supuestas víctimas, el músico no sólo perdió el apoyo de su editorial literaria sino que ahora también la banda perdió a su sello . Eso además de que uno de los integrantes del grupo publicó un comunicado en el que se desentendía de las acciones de Lindemann.

Por qué la Justicia alemana investiga al vocalista de Rammstein

La noticia cobró relevancia durante las últimas horas de la semana recién pasada, cuando los fiscales de Berlín anunciaron el inicio de las indagatorias en torno a la figura del cantante. Esto, luego de múltiples denuncias de agresión sexual que han surgido en las últimas semanas.

“Se iniciaron procedimientos preliminares contra Till Lindemann por acusaciones relacionadas con delitos sexuales y distribución de narcóticos” , confirmó una portavoz de la fiscalía de la capital alemana.

Múltiples mujeres han presentado públicamente sus testimonios, indicando que fueron drogadas y reclutadas para participar en actividades sexuales con Lindemann. Todo ocurría en torno al músico de 60 años en las fiestas posteriores a espectáculos de Rammstein.

Lindemann salió a negar los hechos detallados en las acusaciones, y sus abogados calificaron las acusaciones de “falsas sin excepción” .

La investigación de la Fiscalía de Berlín se detonó por iniciativa propia de la entidad de Justicia, así como “sobre la base de varias denuncias penales presentadas por terceros”. O sea, personas que no están directamente involucradas en los presuntos incidentes llamaron la atención de las autoridades.

Eso sí, al mismo tiempo, resaltaron que no se proporcionará más información en este momento para no poner en peligro la investigación en curso.

El escándalo estalló después de que una joven irlandesa publicó un duro testimonio en redes sociales. Acusó que Lindemann la había drogado y le había hecho proposiciones en una fiesta entre bastidores en Vilnius.

Pérdida de apoyo

Tras la revelación de la investigación, Universal Music anunció que dejará de promocionar las composiciones de Rammstein, debido a las denuncias.

“Las acusaciones contra Till Lindemann nos han conmocionado”, puntualizaron desde la discográfica que puso fin a su relación comercial con los alemanes.

Y, como si eso fuese poco, el baterista Christoph Schneider publicó un comunicado por lo bajo curioso. Allí estableció que no cree que hayan ocurrido nada ilegal en torno a las fiestas de Lindemann, pero sí manifestó no estar de acuerdo con algunas de sus prácticas.

“No creo que haya sucedido nada criminalmente relevante (como el uso de gotas fulminantes). No creo que ocurriera nada ilegal, nunca he visto nada parecido, ni he oído nada parecido a nadie de nuestra tripulación de 100 personas” , expuso Schneider.

Además, expuso que “todo lo que escuché de las fiestas de Till fueron adultos celebrando juntos. Y, sin embargo, parece que han ocurrido cosas que, aunque legalmente están bien, personalmente no me parecen bien “.

“Es importante para nosotros que las fiestas de Till no se confundan con nuestras fiestas oficiales después de los conciertos”, aclaró.

Christoph dice que le cree que a Till, respecto de sus intenciones eran solamente que sus invitados la pasaran bien. Pero aparentemente, quienes acudieron tenían visiones distintas sobre la experiencia, por lo que llegaron “al borde de una situación que ya no podían controlar”.

“Lo siento por ella (Shelby, la joven que denunció a Lindemann) y la compadezco. Sin embargo, es importante que insista en algo objetivo: todos los invitados que se encuentren en la zona de bastidores son libres de salir”, escribió Schneider.

Junto con eso, Schneider recalca que no quiere que el asunto “no alimente los extremos: ni a la bestia de las redes sociales, que aún no ha sido domada por nuestra sociedad. Ni a las tendencias paternalistas de negar a las mujeres de veintitantos años la capacidad de tomar decisiones autodeterminadas sobre su sexualidad. Y tampoco de culpar a las víctimas, para que la gente siga saliendo a hablar de ello si les ha pasado algo”.

“Deseo que se reflexione y se procese con calma y sensatez, también en nuestra banda. Y todos juntos, seis de nosotros, estamos juntos”, puntualizó en el comunicado que subió a su Instagram, en alemán.

Posteriormente, durante el fin de semana compartió otra publicación, donde ven las manos de dos personas en un fraternal saludo. Acompañando la imagen indicó: “¡estamos juntos! ¡Estamos juntos!”.