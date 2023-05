El Universo Cinematográfico de Marvel sigue creciendo aunque ha decidido ponerle freno a la producción para ajustar de mejor manera su calendario.

Ahora, el MCU trastabilló con su primer fracaso en febrero. Abriendo la Fase 5, Ant-Man and The Wasp: Quantumania no dio la talla e hizo agua en la taquilla. Pero ahora tiene una nueva oportunidad de conquistar a los fans, gracias a su estreno en Disney+.

Pero aparentemente, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 revertirá esa situación, gracias a una positiva respuesta del público y alabanzas desde la crítica.

De ahí que el futuro de las películas y series Marvel es incierto en materia de desarrollo, pero ya tiene proyectado el estreno de sus próximos hitos, tanto en cine como en televisión.

Cuáles son los próximos estrenos de Marvel

La serie Invasión Secreta llega a Disney+ el 21 de junio de 2023 con los 6 episodios que tendrá su primera temporada, encabezada por Samuel L. Jackson en su retorno al rol de Nick Fury, para una historia en la que los Skrulls jugarán un papel fundamental.

La segunda temporada de Loki ya fijó como fecha de debut el 6 de octubre de 2023, con Tom Hiddleston, Owen Wilson y Gugu Mbatha-Raw de vuelta para continuar en la historia.

Marvel: ¿Qué viene después de Ant-Man 3 y Guardianes de la Galaxia 3? (Foto: Marvel)

The Marvels vendría a ser el próximo paso, con un debut proyectado para el 10 de noviembre de 2023, con Nia DaCosta (Candyman) en la dirección. Actualmente, se encuentra en postproducción y tiene el poco auspicioso antecedente que su trailer alcanzó los mayores niveles de desagrado de los fans, con el botón de disgusto de Youtube.

Echo irrumpirá en el catálogo de Disney+ el 29 de noviembre de 2023, con Alaqua Cox replicando su papel de Maya Lopez / Echo que se presentó en Hawkeye. Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs y Cody Lightning también están en el elenco. Esto además de que habrá apariciones de Vincent D’Onofrio y Charlie Cox como King Pin y Daredevil, respectivamente.

Capitán America: New World Order posicionará al Sam Wilson de Anthony Mackie como el nuevo Capitán América cinematográfico, tras los eventos de la serie The Falcon and The Winter Soldier. La película tiene fecha de estreno para el 3 de mayo de 2024 y tendrá la particularidad de presentar a Harrison Ford reemplazando al fallecido William Hurt como el general Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross, además de traer de vuelta a Liv Tyler como Betty Ross, a quien no se veía en el rol desde The Incredible Hulk (2008).

No por nada Ford entrará al MCU en la película anterior, porque después deberá encabezar el elenco de Thunderbolts. La película llegará el 26 de julio de 2024, dirigida por Jake Schreier (Paper Towns, Star Wars: Skeleton Crew). El Bucky Barnes de Sebastian Stan comandará a los Thunderbolts junto a Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Red Guardian, Wyatt Russell como John Walker y Olga Kurylenko como Taskmaster entre otros.

El siguiente paso del MCU será Blade, que cerrará la Fase 5 en los cines. Aunque está por verse si se mantiene para el 6 de septiembre de 2024, debido a que su producción fue afectada por la huelga de guionistas en Hollywood. Yann Demange dirige y Mahershala Ali se mantiene como el Caminante Diurno.

La Fase 6 se encuentra mayormente en pre producción o desarrollo. Esta etapa tendrá películas como Deadpool 3 (Shawn Levy, 8 de noviembre de 2024); Fantastic Four (Matt Shakman, 14 de febrero de 2025); Avengers: The Kang Dynasty (Destin Daniel Creton, 2 de mayo de 2025) y Avengers: Secret Wars (aún no confirma director, 1 de mayo de 2026).

En tanto que en materia de televisión, está pendiente el anuncio de estreno de otras múltiples series. La segunda temporada de la serie animada What If…?, así como las fechas para Ironheart, Agatha: Cover of Chaos y Daredevil: Born Again; todas producciones que tienen ventana de debut para 2024.