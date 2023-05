Mauricio Israel explota y se desahoga por constantes críticas: "Me duele y me cuesta"

Mauricio Israel no aguantó más y tuvo que desahogarse por todas las críticas que está recibiendo constantemente, tanto a través de redes sociales como por medio de su programa Sígueme y Te Sigo.

Y prácticamente explotó, porque se lanzó con un gigantesco discurso en pantalla, que decantó del debate sobre el bullying en redes sociales. Una conversación que surgió tras la muerte del cantante urbano Galee Galee.

Pero el tratamiento que le hizo a su autoestima partió precisamente con una publicación en Instagram.

Cómo se desahogó Mauricio Israel

El panelista del programa de TV+ compartió una reciente publicación en la que el cantante Alejandro Sanz admitía que “no estoy bien”. Esto en referencia al estado de su salud mental.

“Me identifica tanto”, manifestó en primer lugar Israel.

Eso para luego indicar que “vuelvo a mi país y a pesar de haber pagado con creces los errores cometidos, la gente sigue destilando odio a través de de sus comentarios odiosos”.

“Día a día me esfuerzo por recuperar un espacio. Muchas veces, no dan más ganas”, remató en la historia de su perfil.

Israel explota y se desahoga por críticas.(Foto: Instagram)

Luego vino el momento de su alivio en pantalla. Cuando se abordó el tema de Galee Galee, Mauricio tomó la palabra y explotó…

“Da la impresión que uno por haber cometido un error en un momento determinado, no tiene permitido criticar”, lamentó.

Eso para que luego expusiera que “como que tengo prohibido criticar porque, como yo erré alguna vez desde el punto de vista personal, estoy condenado de por vida a no tener un espacio”.

“A no ganarme mi lugar de vuelta y no tener la oportunidad de volver a trabajar”, cuestionó también.

Eso al mismo tiempo que advirtió que “uno está expuesto a que lo critiquen, pero no a que lo agredan” .

El comentarista deportivo amplió la transmisión de su malestar explicando que “hay agresiones permanentes. Cuando una persona dice en pantalla ‘Este señor no debe trabajar’ o ‘Este señor es un cara de raja por tal y cual razón’; te lo dicen personas que están en la farándula y que también tienen tejado de vidrio”.

“Cuando veo tanta agresión por las redes sociales, cuando tantos me tratan de estafador, ladrón, papá corazón. Cosas que ya me he cansado de decir que no son ciertas, que no tengo ninguna razón para no poder trabajar”.

“La gente sigue estilando odio, la gente dice cosas muy hirientes. Muchos se escudan en el anonimato” , expuso Mauricio.