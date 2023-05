El quiebre entre Luz Valdivieso y Marcial Tagle fue uno de los dramas más bullados del 2022. Posteriormente, actriz entabló una relación con el también actor Claudio Castellón, pero al poco andar, también se vino abajo.

En ese momento, Cecilia Gutiérrez reveló que “fue ella la que terminó con él, ella estaba un poco harta de las escenas de celos que él le hacía constantemente”.

Entonces, a principios de 2023 se supo que Valdivieso quiso retomar el vínculo con Tagle, con quién compartió 20 años de su vida. Se fueron juntos a disfrutar de las playas de Brasil. Pero ahora todo apunta a que el revival de la relación se vino abajo.

“Ella me confirmó que era verdad, confirmó el quiebre, no me dio detalles, no me dijo motivos, solo me dijo que sí están separados nuevamente”, expuso una vez más Gutiérrez, con la confirmación de la misma intérprete.

En la misma instancia, Valdivieso le aclaró a la panelista de Zona de Estrellas que el quiebre con Castellón no fue tan dramático como se había pensado. “Luz Valdivieso me dice que no fue así, que terminó en buena onda con él. Nunca pasó nada, no hubo ningún episodio de peleas ni nada”, apuntó Cecilia.

Luz Valdivieso y Claudio Castellón volvieron

Y, como para no creer, la actriz ahora supuestamente volvió a los brazos de Claudio. Alto impacto para los seguidores de las teleseries, porque Gutiérrez en las últimas horas compartió información inédita.

La reportera resaltó que “en Mega se rumorea que Castellón y Luz Valdivieso volvieron. Incluso, él la llevó a la fiesta de término de grabación de La Ley de Baltazar y se les vio muy juntos” .

Cuando Cecilia habló con Valdivieso, “ella asegura que está sola”.

¿Luz Valdivieso volvió con Claudio Castellón? (Foto: Instagram)

Sin embargo, tras la publicación de la información, una seguidora de Gutiérrez le comentó información crucial: “Si están juntos, se les vio comprando una camioneta en un concesionario de La Dehesa”.

“Y estaban como pareja”, recalcó la persona en dichos publicados en el perfil de la misma Cecilia Gutiérrez. Aún hay esperanza para la pareja.

Pero Gutiérrez no era la única que tenía información de la pareja. Su compañero de programa, el también periodista Hugo Valencia compartió una imagen en la que derechamente se ve a Luz Valdivieso y Claudio Castellón en actitud íntima.

“En medio de rumores de reconciliación… Según testigos, se les vio muy cariñosos… Considerar que esta semana ella confirmó tuvo quiebre con Marcial Tagle”, resaltó Valencia.