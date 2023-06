Un nuevo concierto de Morrissey en Chile es un hecho, con un espectáculo que tendrá lugar en Santiago durante el segundo semestre.

La idea es hacer un repaso por las cuatro décadas en que ha estado haciendo música, en el show de bautizó como 40 YEARS OF MORRISSEY.

Canciones como This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die; aparecerán en el repertorio.

Eso, haciendo gala de los trece álbumes de estudio en solitario, que lo alzaron en múltiples ocasiones a quedarse con los números 1 de los rankings. Además, del material que concibió como cantante principal de The Smiths.

Cuándo y a qué hora es la venta de entradas para Morrissey en Chile

La venta de entradas será a través de la plataforma Puntoticket.

Habrá una preventa exclusiva para los cliente del Banco de Chile a partir del 22 de junio, 12:00 horas, hasta el 24 de junio a las 11:59 horas.

En tanto, la venta para el público general será desde el 27 de junio a las 12:00 horas .

La gira parte en Ciudad de México el 10 de septiembre y concluirá con una épica carrera de 4 espectáculos en la ciudad de Nueva York.