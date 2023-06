Polimá Westcoast se abre paso en la escena musical con una nueva colaboración, bautizada como Nagasaki. En esta oportunidad, el cantante urbano sumó fuerzas con la argentina y ex Rombai, Emilia.

Los artistas tienen algo en común: ambos se reunieron en la última versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Allí tuvieron una participación destacada como siendo miembros del jurado de las competencias. Además, presentaron destacados shows en solitario en la Quinta Vergara.

“Nagasaki es una canción especial para mí porque representa el comienzo de una nueva temporada para @richboywest”, advirtió el cantante. Eso, además de que “representa parte del nuevo sonido que estoy trabajando”.

El origen de Nagasaki, de Polimá Westcoast y Emilia

Polimá también contó que el origen de la canción “es un poco loca, porque todo comenzó un día que iba en un avión. Ya no recuerdo bien donde me dirigía porque ya han sido demasiados vuelos. Y durante el trayecto siempre me gusta observar el globo terráqueo que trae el mapa en la pantalla del avión“.

“Buscando países y lugares del mundo encontré Nagasaki y anoté esa palabra en las notas de mi celular. La primera vez que conocí a Sky (productor musical), nos reunimos en su studio Blackoi y fue la primera canción que grabamos juntos, coincidimos en que ambos estábamos en la misma atmósfera musical o de seguro él se adecuó a mí”.

“Pasó el tiempo y fui elegido como jurado del Festival de Viña, al igual que Emilia y fue ahí cuando nos conocimos. Nos hicimos amigos y le mandé Nagasaki por AirDrop, a las semanas grabó Emi y terminó en este hit”.

La “buena onda”

En tanto, Emilia resaltó que “para mí fue un placer que Polimá me invitara a esta canción”.

“Realmente tuve la oportunidad de conocerlo en Viña del Mar este año personalmente y me pareció una persona excelente”.

“Más allá de su talento, tuvimos buena onda y me invitó a colaborar en este tema que me encantó en cuanto lo escuché. Súper agradecida y feliz de ser parte”, remató la figura transandina.