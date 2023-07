Este miércoles (12/07/2023) finalmente se revelaron las series, películas, actores y programas nominados a la septuagésima quinta edición de los Premios Emmy.

Succession se alza como gran favorita con la irrupción de 27 postulaciones, seguida por las 24 de The Last Of Us. Entre estas últimas aparece nada menos que el chileno Pedro Pascal como uno de los contenedores en la categoría de Mejor Actor en Serie Drama .

En tanto, The White Lotus también figura entre los favoritos con 23 nominaciones y Ted Lasso con 21.

La ceremonia de entrega de los premios quedó agendada para el próximo 18 de septiembre.

Premios Emmy 2023: ¿Quiénes son los nominados?

Mejor Serie

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor Serie Comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Mejor Serie Limitada

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor Actor en Serie Drama

Jeff Bridges , The Old Man

, The Old Man Brian Cox , Succession

, Succession Kieran Culkin , Succession

, Succession Bob Odenkirk , Better Call Saul

, Better Call Saul Pedro Pascal , The Last of Us

, The Last of Us Jeremy Strong, Succession

Mejor Actriz en Serie Drama

Sharon Horgan , Bad Sisters

, Bad Sisters Melanie Lynskey , Yellowjackets

, Yellowjackets Elisabeth Moss , The Handmaid’s Tale

, The Handmaid’s Tale Bella Ramsey , The Last of Us

, The Last of Us Keri Russell , The Diplomat

, The Diplomat Sarah Snook, Succession

Mejor Actor Secundario en Serie Drama

F. Murray Abraham , The White Lotus

, The White Lotus Nicholas Braun , Succession

, Succession Michael Imperioli , The White Lotus

, The White Lotus Theo James , The White Lotus

, The White Lotus Matthew Macfadyen , Succession

, Succession Alan Ruck , Succession

, Succession Will Sharpe , The White Lotus

, The White Lotus Alexander Skarsgård, Succession

Mejor Actriz Secundaria en Serie Drama

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Mejor Actor en Serie Comedia

Bill Hader, Barry

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor Actriz en Serie Comedia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Mejor Actor Secundario en Serie Comedia

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Mejor Actriz Secundaria en Serie Comedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para la TV

Taron Egerton, Black Bird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para la TV

Lizzy Caplan, Fleishman Is in Trouble

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Ali Wong, Beef

Mejor Actor Secundario en Serie Limitada o Película para la TV

Murray Bartlett, Welcome To Chippendales

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Joseph Lee, Beef

Ray Liotta, Black Bird

Young Mazino, Beef

Jesse Plemons, Love & Death

Mejor Actriz Secundaria en Serie Limitada o Película para la TV

Annaleigh Ashford, Welcome To Chippendales

Maria Bello, Beef

Claire Danes, Fleishman Is In Trouble

Juliette Lewis, Welcome To Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones & The Six

Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Merritt Wever, Tiny Beautiful Things

Mejor Reality o Programa de Competencias

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor Programa de Conversación