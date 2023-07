Jorge Aldoney sigue cultivando su perfil de villano sonriente en Gran Hermano, mientras observa los comportamientos de sus compañeros en el reality para luego criticarlos sin piedad.

Un momento particular que tuvo el ex Mister Chile durante los últimos días de encierro, fue aquel en que asegura identificar “lo más patético que he visto en este reality”.

La potente frase del hombre que no tiene pelos en la lengua es tan llamativa que incluso sirvió a Chilevisión para crear un spot para atraer al público hacia los conflicto de La Casa.

Pero allí no queda muy claro qué es lo que incomodó tanto a Aldoney como para decir eso.

¿Qué es “lo más patético” de Gran Hermano, según Jorge Aldoney?

La conversación en que se registró la frase en particular se dio en una conversación que tuvo Jorge con Jennifer, en las primeras horas de la madrugada del miércoles.

Al entrar a la pieza, el modelo se encuentra con la chilota y se detona el diálogo.

“Cada vez me convenzo más de que son todos unos flojos culiaos. Están todos durmiendo todo el día, ni un brillo”, se queja Jorge.

Jennifer le sigue el juego: “ahí es donde uno tiene la opción ahora. No hay que premiarlos. Yo no premio la flojera, por más bien que me caigan”.

“Espero que no les den otra cena cinco estrellas. Esa hueá me parece cada vez más inaceptable. Me carga esa hueá de ir a pedir privilegios por muy chicos que sean”, recalcó Aldoney.

Discutindo sobre las posibilidades de votación. Jennifer le comenta que “uno vota por A, por B, por C. Y así uno limpia la casa”.

“Éstas lloran amargamente y empiezan como a dar lástima. ¿Son lesas o se hacen éstas? A mí me daría vergüenza estar llorando y que estén mirando”, añade.

Así es como se detona Jorge: “¿Viste el Show de la Estefi hoy día? ¿Viste que se puso a llorar?” . Jennifer no tenía idea.

“Ay vieja, no cachai nada. Salió de la primera prueba y se puso a llorar porque se sintió emocionada porque habían pasado la prueba. Lo más patético que he visto en este reality” , puntualizó Jorge.

Por qué lloró Estefanía

En El Confesionario, Estefanía explicó tras la prueba fue todo “muy emocionante. Quizás sentí empatía por Constanza, porque como hubo el conflicto y estuvo como media sola y todo. Después en ese momento, ganó, le dio vuelta a la situación. Sentía las emociones a flor de piel”.

“Sentí felicidad en ese momento”, aseguró.