A Jonah Hill llueve sobre mojado. Tras ser expuesto por su antigua novia como un “abusador emocional”, ahora una actriz de la serie infantil Zoey 101 también lo apuntó con serias acusaciones.

El fin de semana pasado, Sarah Brady, ex novia del actor de Jonah Hill, dio a conocer su testimonio sobre las negativas experiencias que tuvo con el actor.

Compartió en Instagram múltiples capturas de pantalla para evidenciar las demandas del secundario de El Lobo de Wall Street.

Allí se podían ver conversaciones entre Jonah y Sarah, prohibiéndole hablar con otros hombres, compartir fotos con poca ropa y salir con amigas a “lugares inestables”.

¿Qué pasó con Jonah Hill?

Tras las publicaciones de Brady, la actriz de la famosa serie Zoey 101 Alexa Nikolas también salió a hablar en contra de Hill.

Con esto, Nicolas reaparece en los sitios de celebridades. Anteriormente, expuso el maltrato que vivió durante su paso por la serie protagonizada por Jamie Lynn Spears.

Su narrativa fue revelada a través de un hilo en Twitter, donde recordó que en el año de 2008 (aproximadamente), cuando tenía 16 años y fue invitada a una fiesta en casa de Justin Long.

Long, resaltó Nikolas, vivía con otro “patético depredador”, Jonathan Togo, quien aparentemente estaba abusando de otra chica durante el evento.

“Los depredadores nos daban a nosotros, menores, un montón de alcohol”, explicó. Alexa quería un cigarro, justo cuando se cruzó con Jonah Hill.

“Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera'”.

“No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, continuó Alexa.

Cuando volvían a la casa, “Jonah Hill no me dio el cigarro lo cual me pareció raro. Y luego mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y no dijo nada”.

“Pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí dentro” , escribió en la plataforma digital.

El incidente ocurrió cuando él tenía alrededor de 25 años, mientras que ella contaba 17 de existencia.

Alexa Nikolas resaltó que “este tipo de comportamiento depredador estaba hipernormalizado cuando yo era niña” .

“Ahora me enorgullece ver cómo las mujeres plantan cara a los hombres maltratadores” , recalcó.

Además, expuso que “soy un sobreviviente de múltiples ocasiones y lamentablemente no soy la única”.

“Las personas sexistas no me asustarán ni me avergonzarán, no solo por confrontar mis traumas, sino que también por compartirlos“.

Esto, “con la esperanza de poner fin a este ciclo doloroso a lo largo del tiempo”.

Curiosamente, Jonah Hill ahora es representado por Marty Singer, con una cartera particular de clientes. Entre ellos figuran Bill Cosby, Brett Ratner y Chris Brown; todos acusados de abusos y excesos con mujeres como víctimas.

Singer calificó las acusaciones de Nikolas contra Hill como “una completa invención”.