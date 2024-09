Johnny Herrera está muy conforme con el desempeño de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024. El ídolo azul destaca la búsqueda de Gustavo Álvarez, a quien ve muy claro en sus convicciones.

“Eso es lo bueno de profesor Álvarez que está arriesgando, pareciera que está súper claro en lo que quiere, cómo juega el equipo, la forma no cambia”, comentó el Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

También valora la inclusión de Lucas Assadi en el segundo tiempo: “Le hemos pedido a Lucas muchas veces, lo puso empezando, no sé si arriesgando, pero necesitaba algo distinto, estaba sobrando mucha gente. Entonces clarito profesor. Me alegro, la forma, cómo termina ganando la U, siempre yendo para adelante y el estadio cayéndose prácticamente”.

Herrera considera que la victoria tiene el sello de Universidad de Chile: “Un triunfo, como yo digo, a lo U, que se complican, que terminas presionando, arriesgando, jugando mano a mano atrás, pero yendo para adelante siempre. Las divididas las ganó todas la gente de la U. Eso habla muy bien no sólo de los 11 que juegan, sino de los que están preparados para entrar, también del cuerpo técnico”.

Johnny Herrera cree que la U debe creer en el trabajo que viene realizando

El Samurai Azul valora el nivel defensivo y queda con una sensación de tranquilidad para la recta final del Torneo. En ese aspecto, considera que el equipo debe creer en su forma de trabajo.

“Hay una defensa que está extremadamente sólida, que te da para confiar en ellos. Entonces el dejo de tranquilidad es ese, de aquí al resto de fechas que quedan, que se sostengan, que mantengan lo que vienen haciendo, que crean siempre en lo que están haciendo, porque es la forma que tienen da ganar los partidos y lo han hecho cantidad de veces”, expresó.

La U consiguió un triunfo en los descuentos ante Palestino. Johnny Herrera valoró la búsqueda del equipo de Gustavo Álvarez. (Foto: Photosport)

En ese sentido, mencionó que no es el único encuentro que la U ganó en los descuentos y resalta que esta clase de partidos encienden la ilusión de un título: “Fue este, me acuerdo con Copiapó, me acuerdo a último minuto contra Everton en Viña, son partidos que te hacen ilusionarte para un campeonato”.

También se refirió al gol de Leandro Fernández al minuto 91. “Palestino parado con dos líneas de cinco casi, era muy difícil entrar y pasó esto, forzando tanto la jugada, termina siendo gol, golazo por lo demás”.