Fue un domingo feliz para los hinchas de Universidad de Chile luego del agónico triunfo de los azules ante Palestino con gol de Leandro Fernández y que los afianza en el primer lugar a falta de seis fechas para el término del Campeonato Nacional.

Sin perjuicio de la algarabía en el Estadio Nacional con los hinchas de la U en éxtasis, hubo un punto negativo y que empañó la jornada: la tarjeta amarilla a Maximiliano Guerrero que lo hará perderse el duelo ante Huachipato.

El blondo delantero tuvo una doble tarea ante los baisanos al jugar muchos pasajes del partido como lateral volante, eso lo hizo entrar en la refriega y ganarse una amonestación.

Un menudo problema para Gustavo Álvarez reemplazar a Guerrero si consideramos que su recambio natural podría ser Ignacio Vásquez, pero el ex Cobresal no fue citado ante Palestino por lesión.

Este lunes el entrenador laico recibió una gran noticia porque el talentoso juvenil entrenó en el Centro Deportivo Azul y según pudo averiguar BOLAVIP, Nacho llegaría al martes próximo, día que la U recibirá a Huachipato.

Recordemos que Vásquez sufrió una lesión en el partido de Copa Chile ante Everton y que pese a que jugó algunos minutos en diferentes encuentros no se ha recuperado al 100%, razón por la cuál no jugó en los amistosos a puertas cerradas que tuvo la selección chilena sub 20 la semana pasada.

El propio jugador subió una historia a Instagram donde da cuenta de que está concentrado en volver a las citaciones.

¿Qué pasa si no se recupera Ignacio Vásquez?

Si en definitiva Nacho no logra estar al 100% para el partido ante Huachipato, Gustavo Álvarez podría utilizar a su comodín favorito: Matías Tucu Sepúlveda.

Aunque sea con perfil cambiado, el volante ha jugado en esa posición, precisamente reemplazó a Ignacio Vásquez cuando se lesionó ante Everton.