Universidad Católica busca terminar de la mejor manera lo que es esta temporada 2022, en donde los ‘Cruzados’ quieren conseguir amarrar su cupo a la Copa Sudamericana 2023, la cual sería el premio consuelo de la UC, tras no obtener el pentacampeonato y la imposibilidad de optar por el cupo a la Copa Libertadores.

En esta jornada, el entrenador del conjunto de la ‘Franja’, Ariel Holan dialogó con Radio ADN pensando en lo que serán los próximos desafíos con su equipo, en donde partió señalando de que ya piensan en el 2023 y por aquello, ya tienen el ojo puesto en poder fichar al Seleccionado Nacional, Eugenio Mena.

“Soy un admirador de toda una generación de futbolistas de Chile, y claramente quienes han vivido un proceso de selección tienen un plus y lógicamente, como fue el caso de Mauricio (Isla), Eugenio (Mena) es un futbolista que no solamente a la UC, sino que a cualquier club de Sudamérica le puede seducir su llegada, son futbolistas de clase A“, partió señalando Holan.

Pensando en la reestructuración de plantel, el estratega de la UC indicó que el realizar aquello es fundamental para poder tomar un segundo aire pensando en lo que será el renacer del plantel tras la no haber conseguido los objetivos propuetos en este 2022.

Eugenio Mena es opción para la UC | Foto: Agencia Uno

“Es muy importante un análisis de todas las partes, directivos, director deportivo, entrenador, porque creo que hay momentos en los clubes, que hay ciclos. En Católica es difícil ganar cuatro campeonatos seguidos. Uno de los momentos más críticos para los futbolistas es cuando se acerca el final”, añadió.

Profundizando en aquello, el DT ‘Cruzado’ enfatiza que el club tuvo una buena segunda ronda, por lo que se sintió satisfecho por los resultados “el club en este momento tuvo un proceso muy exitoso, pero a mitad de año estábamos a tres puntos del descenso, y esto marca que las decisiones no solo las va a tener que tomar el entrenador”, apuntó en ADN.

Finalmente, Holan detalló que ya ha conversado con los dirigentes de la UC pensando en el 2023, dejando en claro de que no pedirá grandes o difíciles nombres para renovar la plantilla en la próxima temporada.

“Quiero dar la tranquilidad de que no pediré cosas que sé no me pueden dar, porque para eso es mejor quedar como caballero, decir vine, puse el hombro en un momento difícil, tal vez el más delicado de la última década y ya está”, cerró.