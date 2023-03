Universidad Católica no quiere perder el tiempo y quiere sacarle el máximo provecho a este receso que tendrá el Campeonato Nacional.

Los Cruzados ya preparan lo que será su partido del día jueves, cuando enfrente a La Serena en el Estadio La Portada. Para los dirigidos de Ariel Holan este amistoso es muy importante ya que quieren cambiar la pobre imagen que han dejado en los últimos partidos.

Para este encuentro, Holan prepara importantes novedades. Una de ellas es la vuelta al tradicional esquema 4-3-3, dejando atrás el 4-2-4 que no le estaba trayendo réditos desde lo futbolístico. Y la otra sorpresa es la vuelta de Mauricio Isla al equipo titular, el jugador tras no ser citado frente a Magallanes, volvió a entrenar con normalidad y se proyecta que será parte del once inicial.

Hay que tener en cuenta que la UC no contará para este amistoso con Eugenio Mena y Alexander Aravena, ambos estarán con la selección adulta y tampoco contarán con Axel Cerda que estará con La Roja Sub 17.

Los Cruzados vienen de empatar 1 a 1 frente a Magallanes. (Agencia Uno)

La idea para estos amistosos es probar la oncena más titular posible. Por eso, probablemente Alfonso Parot reemplace a Mena y Cristián Cuevas sea el encargado de ingresar por Aravena.

La formación quedaría con Matías Dituro en el arco; Alfonso Parot, Gary Kagelmacher, Branco Ampuero y Mauricio Isla en defensa; Ignacio Saavedra, Brayan Rovira y Cesar Pinares en el mediocampo; Cristián Cuevas, Fernando Zampedri y Franco Di Santo en el ataque.

El partido entre La Serena y Universidad Católica está pactado para este jueves 23 de marzo a partir de las 18:00 horas en el estadio La Portada. Por ahora, no se ha oficializado si el partido se transmitirá o no.