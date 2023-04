Universidad Católica no está en el mejor momento y luego de varios años plagados de éxitos el hincha cruzado se ha vuelto más exigente hacia los objetivos que se plantean cada temporada.

Durante este 2023 las cosas no comenzaron de buena manera para los de la precordillera. Quedaron afuera de la Copa Sudamericana, uno de los torneos a los que apuntaban los estudiantiles tanto para competir como también pensando en el ámbito económico.



Además, el nivel de juego bajo el mando de Ariel Holan ha estado cuestionado por la parcialidad de la Franja. Sobre esta situación, Alberto Beto Acosta fue consultado en Todos Somos Técnicos sobre su ex equipo y su actual escenario.

"Lamentablemente Católica no pudo clasificar a ninguna de las copas. Está como en un momento de transición después de haber ganado cuatro años seguidos el campeonato, como que se está rearmando y sería muy injusto hablar si están bien o mal cuando uno está lejos. No me gusta, porque conozco mucha gente del club, a muchos jugadores también", dijo el ex ariete.

El técnico de la UC busca revertir el momento del equipo | Foto: Photosport

"Hay chicos argentinos que los conozco y nunca lo he hecho de poder hablar estando ahí o estando cerca, pero ojalá que puedan salir, mas ahora viene un clásico. Los clásicos a veces no hay que jugarlos bien, hay que ganarlos como se dice siempre", agregó.

Por último, agregó que el clásico ante la U puede ser una oportunidad para mejorar de cara a la temporada.

"Puede ser un buen momento, están ahí todos juntos, a uno o dos puntos de diferencia y creo que sería un buen puntapié para poder iniciar una buena remontada a nivel futbolístico, porque no hay duda que Católica nos ha dado en los últimos años muy buenos planteles, buenos equipos, campeonatos. Hay que estar agradecido a todo un plantel, pero esto del fútbol pasa muy rápido todo y lamentablemente siempre hay que ganar, más en un club grande como Católica", cerró.