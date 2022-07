Aldo Schiappacasse asegura no tener vuelta el mal momento de Universidad Católica: "Se ve en los jugadores un desgaste al proceso"

Universidad Católica sufrió una nueva derrota en el Campeonato Nacional y fue ante Palestino. Los Cruzados alcanzaron la décima caída en el torneo tras 18 partidos disputados y en que tiene un compromiso pendiente ante Unión Española.

El equipo de Ariel Holan marcha en la undécima posición en la tabla y está muy cerca de la zona de descenso, pero también está próxima a pelear por un cupo a la Copa Sudamericana, uno de los objetivos que sin duda tienen en la precordillera para la próxima temporada.

Aldo Schiappacasse entregó su opinión en Todos Somos Técnicos y abarcó el mal momento que atraviesan los estudiantiles. El periodista afirma que el club se fue equivocando poco a poco tras obtener el tetracampeonato.

"Me sigue pasando que no le encuentro vuelta a lo de Católica, es decir del proceso más exitoso del fútbol chileno en el último lustro. Con un gerente técnico, una directiva, una continuidad institucional que aguantaba incluso el cambio de técnico y con un título ganado el año pasado con la arremetida más impresionante de los últimos años con mucha gente joven. De repente algo se perdió en este equipo, en la institución y empezaron a dar palos equivocados de manera muy frecuente", dijo el comunicador.

"Me pasa que uno ve en los jugadores un desgaste al proceso. Por ejemplo creo que es hora de volver a replantear el tema del promedio de edad en la Universidad Católica, de qué pasa con el proyecto institucional de darle tiraje a los jóvenes con contrataciones que están por sobre los 30 años, pero fundamentalmente con un derrumbe que para mí es muy inesperado y que no tiene demasiado explicación", agregó.

La UC está muy complicada en el torneo | Foto: Agencia UNO

Por aquello, explicó que en La Franja deberían justificar buenos resultados en base al plantel que tiene y puso como ejemplo a la importancia que entregó Luciano Aued durante el título del 2021.

"Creo que en algún momento debería surgir la Católica que de alguna manera respalde el resultado del plantel que tiene e individualidades que están en mi criterio muy lejos de lo que algún momento tuvieron", justificó Schiappacasse.

"Aued por ejemplo vuelve el año pasado en la arremetida y con una trascendencia e importancia dentro del equipo que es arrolladora. Es decir, gran parte de aquella remontada de Católica se explica en Aued. Él vuelve este año y claro, todavía no se pone a punto, fue mucho más grave lo de esta pasada que lo anterior, pero Católica no se me aparece con esa fuerza incontrarrestable y mucho menos", añadió.

Finalmente, afirma que en la UC le falta un factor clave en su mediocampo. "Es cierto, creo que para el nivel de fútbol que tienen los volantes cruzados, ahí falta marca. O sea puedes decir 'mira Gutiérrez, Marcelino, Aued', pero no hay marca en el mediocampo de Católica y creo que el tránsito del equipo rival en un vital del terreno muy fácil", cerró.