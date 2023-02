Alexander Aravena fue uno de los autores de los goles en la igualdad de Universidad Católica frente a Cobresal. El delantero anotó el 3-1 parcial de los cruzados durante el primer tiempo y donde parecía encaminar la victoria en Rancagua.

Sin embargo, el conjunto nortino terminó por igualar el duelo y se llevaron un empate que dejó con un sabor amargo al formado en la precordillera. El atacante dio a conocer sus sensaciones con la tranmisión de TNT Sports luego del partido.

"Fue un partido muy difícil. Quizás nos faltó tener cuidado en la última jugada, ellos nos complicaron, pero a pesar de eso pienso que hicimos un gran partido. Se dieron bien las cosas, nos creamos muchas ocasiones y las concretamos. Solo afinar lo de las últimas jugadas que nos complicó, pero lo demás bien", comenzó diciendo.

"Teníamos para haber ganado, teníamos todo para hacerlo. Hicimos un muy buen partido, pero así es el fútbol. A seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo bien y eso es lo importante", agregó el ariete.

En cuanto a la confianza que le ha entregado Ariel Holan, el 'Monito' aseguró que está a pleno y que está satisfecho si le toca anotar o también entregarle asistencias y trabajo al equipo.

"La verdad que sí. Me he sentido con mucha confianza, ya que el profe y mis compañeros también me la dan y si me toca aportar con goles o jugadas yo feliz y más si es para el grupo", agregó.

El delantero marcó el 3-1 parcial de la UC | Foto: Cruzados

Por último, fue consultado sobre la llave contra Audax Italiano por Copa Sudamericana y que de paso es su próximo rival en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023.

"Nos estamos preparando de la mejor manera para eso, como lo estamos haciendo semana a semana y ya se nos dará el resultado y a seguir trabajando de esa manera", cerró.