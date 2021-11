El comienzo de la Universidad Católica en el Campeonato Nacional no fue para nada fácil. El cuadro que dirigía en ese entonces el uruguayo Gustavo Poyet estaba relegado en la tabla de posiciones, pero tras la renuncia y la llegada de Cristian Paulucci todo cambió y el plantel pudo revertir el mal momento a tiempo.

Ayer la UC superó por 2-0 a Huachipato en el Estadio San Carlos de Apoquindo y de pasó se quedó con el liderato del Campeonato Nacional, a tan solo una fecha del cierre de una nueva temporada, algo que hace unos meses era impensado por el nivel mostrado por Colo Colo.

"Hace tres meses parecía una epopeya que la UC le diera caza a Colo Colo en la cima del torneo, pero la salida de Gustavo Poyet del banco y llegada de Cristián Paulucci descomprimió el ambiente y el plantel volvió a jugar como tenía a todos acostumbrados", aseguró Alfonso Parot en conferencia de prensa.

El canterano de la UC se mostró cauto por lo que viene: la última fecha del torneo chileno ante Everton de Viña del Mar. "Estoy contento con el rendimiento grupal, pero todavía no hemos conseguido el objetivo. Este equipo nunca bajó los brazos y perdió el foco de pelear el torneo, con la llegada de Cristián (Paulucci) nos liberamos y volvimos a ser ese equipo de tiempo atrás. No hay egos, solo ganas de hacer las cosas bien", remarcó.

"Hicimos trabajo regenerativo esta jornada y mañana (martes) nos meteremos de lleno en Everton, a analizar sus fortalezas y debilidades. Hay que jugar ese partido como una final más, igual que los últimos doce disputados. Esperamos plasmar el buen juego que estamos haciendo", agregó.

Finalmente, se dio el tiempo de hablar sobre una posible renovación de su contrato y recalcó que "al tener un alza colectiva eso ayuda en lo personal, además Paulucci me entregó la confianza que me faltaba. Me haría feliz continuar, pero no depende de mí", cerró.