Alfonso Parot comentó lo que fue la caída de Universidad Católica ante Colo Colo por 2-0 en Concepción. El lateral cruzado reconoció los errores y la superioridad de los albos. Aunque también cree que esto recién comienza y que también falta mejorar mucho de cara a la temporada que viene por delante.

"Tuvimos opciones, pero estamos imprecisos a la hora de finalizar. Ellos tuvieron dos, hicieron las dos y en esta clase de partidos entre equipos grandes es difícil revertir el resultado", dijo Poncho en TNT Sports.

"Ellos tuvieron mayor preparación en cuanto a nivel de partidos de competencia, nosotros también tuvimos amistosos, pero no con equipos tan importantes como tuvieron ellos. No hay ninguna excusa, nosotros entrenamos bien y esforzamos mucho. A veces las cosas salen y otras veces no, hoy les resultó a ellos y son justos ganadores", agregó.

En esa línea, es que fue consultado a lo que se debe mejorar luego de este compromiso y cree que hubo una mejora luego de la detención por accidentes en el estadio entre hinchas.

"Sobretodo al principio, antes que los tontos de siempre destrozaran todo el estadio e hicieran un parate del partido ellos eran superiores y después de ese parate volvimos a enchufarnos. Y nada, esto es tiempo, seguir trabajando y corriendo los errores", comentó el jugador.

Finalmente, Parot reconoció que el equipo está tranquilo y sabiendo que esto es el inicio de la temporada, aunque también están tristes por el resultado, porque son un equipo que les gusta ganar todo.

"Somos los actuales campeones, salvo hoy día que pasa a ser Colo Colo, pero venimos haciendo las cosas bien. Estamos súper tranquilos, esto recién comienza, obviamente nos duele. Somos un grupo de jugadores que nos gusta ganar y seguir creciendo esta institución y hoy nos vamos tristes, pero sabiendo que esto recién comienza y que podemos seguir mejorando", cerró