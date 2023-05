El periodista Gonzalo Fouillioux les dejó en claro a los hinchas de Universidad Católica que "Mauricio Isla no es el responsable del mal momento del equipo".

Durante este miércoles, la Universidad Católica dio a conocer a través de sus redes sociales la salida de Mauricio Isla, jugador que había llegado en 2022 y que en las últimas semanas había sido duramente criticado por la fanaticada de Los Cruzados.

Y es que el rendimiento del "Huaso" no estuvo a la altura de las circunstancias y sus múltiples polémicas hicieron colmar la paciencia de los hinchas semana a semana en las diversas redes sociales.

El rendimiento de Isla en la UC fue de más a menos | Foto: Photosport

En el programa Balong del canal de Youtube de Manuel de Tezanos Pinto, el periodista Gonzalo Fouillioux se refirió a la tormentosa relación que tuvo el bicampeón de América con los simptizantes del elenco precordillerano.

"La sensación que me dio a mí es que él llegó y volaba, no lo podían parar, pero después esto no se sostuvo. Hubo un muy buen tramo inicial en la UC que después terminaría siendo bastante opaco", partió señalando el también panelista de TNT Sports.

Segundos más tarde, el propio comunicador reiteró que "Isla no es él el gran responsable del momento de la Católica porque este es un juego colectivo, pero no estaba jugando bien".

"Yo creo que algo se quebró a partir del momento él borró todas las publicaciones con la camiseta de la UC porque cuando un jugador defiende una camiseta está representando al club, a los hinchas y a la historia del club de lo formó. Cuando pasó eso fue particular y ahí se generó el quiebre de la gente con él, yo creo que desde ahí uno podría darse cuenta que esta historia estaba cerca de acabar", cerró.