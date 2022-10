Universidad Católica obtuvo un gran triunfo ante Unión Española y con aquello mantiene viva la ilusión de clasificar a Copa Libertadores 2023. Los estudiantiles quedaron cerca de obtener un cupo al máximo torneo de Sudamérica cuando solo quedan nueve puntos por disputar en el Campeonato Nacional 2022.

Los Cruzados escalaron en la tabla de posiciones y recortaron distancia con Ñublense, quien es el que se está llevando el boleto de Chile 3 para la fase previa de la certamen continental.

Sin embargo, en la UC están felices y sobretodo Yamil Asad. El argentino ingresó en el entretiempo para reemplazar a Clemente Montes y a los 76 minutos anotó el gol del triunfo para el equipo de Ariel Holan.

Por aquello, en conferencia de prensa, el técnico argentino fue consultado por su pupilo y el desempeño que tuvo, quien no ha tenido un gran año y la opinión que tiene de él.

"Yamil por ahí no ha tenido la posibilidad de jugar más minutos porque su condición física todavía no lo amerita. De hecho, hoy terminó con una pequeña molestia, que esperemos que no sea nada, pero más allá de todas las situaciones opinables que pueda haber generado Yamil durante este año en el club, lo que nadie puede discutir es la categoría de futbolista", dijo el DT.

El 'Turquito' le dio el triunfo a Los Cruzados ante los hispanos | Foto: Agencia UNO

Ahora, la UC deberá prepara su siguiente compromiso y que es frente a Unión La Calera el próximo domingo 23 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.